Άννα Κορακάκη: Αποκάλυψε ότι παντρεύτηκε δύο χρόνια πριν - «Μένει το για πάντα»

Η Άννα Κορακάκη αποκάλυψε ότι παντρεύτηκε δύο χρόνια πριν.

Η Ολυμπιονίκης της σκοποβολής είχε κάνει γνωστό ότι θα παντρευτεί αλλά δεν είχε γίνει γνωστή η ημερομηνία. Αυτό όμως, μέχρι τώρα καθώς θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της ακολούθους τη χαρά της.

Η Άννα Κορακάκη λοιπόν, με αφορμή τη δεύτερη επέτειο, δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της στις 23 Σεπτεμβρίου 2023 με τον Γιάννη Χαλκιαδάκη.

«23.9.2023. 2 χρόνια έχουν περάσει, μένει το για πάντα», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της με το φωτογραφικό υλικό.