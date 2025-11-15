Ανδρέας Τετέι: Το μήνυμα της ΠΑΕ Κηφισιάς για το ντεμπούτο του στην Εθνική Ελλάδος

Λίγες ημέρες μετά την πρώτη κλήση του στην Εθνική Ελλάδoς από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο Ανδρέας Τετέι πραγματοποίησε το βράδυ του Σαββάτου (15/11) και το επίσημο ντεμπούτο του με τη «γαλανόλευκη» ομάδα.

Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο στο 43ο λεπτό του εν εξελίξει αγώνα με την Σκωτία στη θέση του Βαγγέλη Παυλίδη.

Στο ημίχρονο του αγώνα της Ελλάδας, η ΠΑΕ Κηφισιά έκανε ανάρτηση στις σελίδες της στα social media για την πρώτη συμμετοχή του 24χρονου επιθετικού με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, γράφοντας δίπλα στη φωτογραφία του: «Ένα παιδικό όνειρο εκπληρώθηκε. Πρώτη συμμετοχή με την Ελλάδα! Ατελείωτη περηφάνια».

Να σημειωθεί πως το σκορ - μέχρι αυτήν την ώρα - στον αγώνα Ελλάδα-Σκωτία είναι 3-2.