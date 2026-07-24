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Ανατροπή στο NBA: Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς υπογράφει με τη Φιλαδέλφεια

The LiFO team
The LiFO team
ΛΕΜΠΡΟΝ ΤΖΕΙΜΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου EPA
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Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έβαλε τέλος στις φήμες για το πού θα συνεχίσει την καριέρα του.

Η επιλογή του «κλείδωσε» στους Φιλαδέλφεια 76ers, καθώς συμφώνησε σε διετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 8 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει και player option για τη δεύτερη σεζόν, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Klutch Sports Group, Ριτς Πολ, στον Σαμς Σαράνια του ESPN την Παρασκευή.

Με την επιλογή των 76ers, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα αγωνιστεί στην τέταρτη ομάδα της καριέρας του στο NBA, καθώς επιδιώκει να κατακτήσει το πέμπτο πρωτάθλημά του πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Ο 41χρονος σούπερ σταρ θα προσπαθήσει να βάλει τέλος στην 43χρονη «ανομβρία τίτλων» της Φιλαδέλφειας, όπως είχε κάνει το 2016 με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, όταν οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, χαρίζοντας στην πόλη το πρώτο της μετά από 52 χρόνια.

Αυτή ενδέχεται να είναι και η τελευταία απόφαση ελεύθερης μεταγραφής (free agency) στην καριέρα του Τζέιμς, καθώς ετοιμάζεται να αγωνιστεί στην 24η σεζόν του στο NBA, επίδοση-ρεκόρ στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από ESPN

 
 
Αθλητισμός

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