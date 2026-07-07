«Ανάτρεψε αυτό» - Το Βέλγιο κορόιδεψε τον Τραμπ και απέκλεισε τις ΗΠΑ από το Μουντιάλ

Με τους παίκτες του Βελγίου να χορεύουν στους ρυθμούς του YMCA, που επανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις προεκλογικές και μετεκλογικές του συγκεντρώσεις, η ποδοσφαιρική ομάδα της Ευρώπης κατάφερε να αποκλείσει τις ΗΠΑ στο περιθώριο της φάσης των 16 του Μουντιάλ 2026.

Η κόντρα ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Βέλγιο ξεκίνησε μετά από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ. Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται, και επιβεβαίωσε αργότερα ο ίδιος, να ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να ανατρέψει απόφαση που αφορούσε τον επιθετικό των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος αποβλήθηκε στον προηγούμενο αγώνα του Παγκομσίου Κυπέλλου με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Συγκεκριμένα, η FIFA αποφάσισε να αναστείλει -για 12 μήνες- την αυτόματη ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής του Αμερικανού επιθετικού Φολαρίν Μπάλογκαν, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Belgium was MOCKING Trump at the end of the game 😭😭😭 pic.twitter.com/p0FRMgsKj0 — LakeShowYo (@LakeShowYo) July 7, 2026

Η παρέμβαση Τραμπ στον αγώνα με το Βέλγιο και η «αθλητική δικαιοσύνη»

Ο 25χρονος σταρ των ΗΠΑ είχε αντικρίσει απευθείας κόκκινη κάρτα στον προηγούμενο γύρο για ένα σκληρό μαρκάρισμα στον αμυντικό της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Τάρικ Μουχαρέμοβιτς, και η συμμετοχή του στο ματς της φάσης των «16» στο Σιάτλ θεωρούνταν αμφίβολη.

Ωστόσο, η παρέμβαση του Λευκού Οίκου ανέτρεψε τα δεδομένα. Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε δημόσια ότι επικοινώνησε προσωπικά με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ζητώντας την επανεξέταση της φάσης, καθώς κατά τη γνώμη του «δεν υπήρχε φάουλ» και μια ενδεχόμενη απουσία του Μπάλογκαν «θα άφηνε μια μεγάλη κηλίδα στη διοργάνωση».

Όμως, η απόφαση της FIFA, σύμφωνα με το BBC, φαίνεται να μην πτόησε τους Βέλγους ποδοσφαιριστές. Παρά την παρουσία του Μπάλογκαν στο γήπεδο, το Βέλγιο κυριάρχησε απόλυτα, φιλοδωρώντας την αμερικανική ομάδα με τέσσερα γκολ.

«Πολλά συνέβησαν εκτός γηπέδου τις τελευταίες δύο ημέρες», δήλωσε μετά τη λήξη ο Βέλγος μέσος της Ρέιντζερς, Νικολά Ρασκίν. «Υπήρχε ένα έντονο αίσθημα αδικίας στα αποδυτήρια και ήμασταν αποφασισμένοι να απαντήσουμε μέσα στο χορτάρι».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του αρχηγού της ομάδας, Γιούρι Τίλεμανς, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση πείσμωσε τους παίκτες: «Είπαμε στους εαυτούς μας ότι η μόνη απάντηση έπρεπε να δοθεί στο γήπεδο. Και αυτό ακριβώς κάναμε».

'Overturn this' – Belgium taunt US and say Trump move fired them up https://t.co/BGEbRBeFT4 — BBC News (UK) (@BBCNews) July 7, 2026

Ο ειρωνικός χορός των Βέλγων

Οι Βέλγοι διεθνείς, μάλιστα, μετά το τέταρτο γκολ απέναντι στις ΗΠΑ, πανηγύρισαν αντιγράφοντας τις χαρακτηριστικές χορευτικές κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ από την προεκλογική του εκστρατεία. Παράλληλα, ο επίσημος λογαριασμός της Εθνικής Βελγίου στο Instagram δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ρομέλου Λουκάκου να βάζει το χέρι στο αυτί του, με τη γεμάτη νόημα λεζάντα: «Ανατρέψτε κι αυτό» (Overturn this).

Από την πλευρά του, ο προπονητής του Βελγίου, Ρούντι Γκαρσία, θέλησε να ρίξει τους τόνους όσον αφορά τον Αμερικανό επιθετικό, αποκαλύπτοντας ότι ο Μπάλογκαν πήγε να του μιλήσει μετά το τέλος του αγώνα. «Μου άρεσε πολύ αυτή η κίνηση. Δεν φταίει ο ίδιος, δεν είναι αυτός που πρέπει να κατηγορηθεί και αυτό του είπα. Η ομάδα μου έδειξε μεγάλη ωριμότητα. Τους είπα ότι το μόνο που έχει σημασία είμαστε εμείς και το πλάνο μας, ανεξάρτητα από την ενδεκάδα των ΗΠΑ».

Η Βελγική Ομοσπονδία είχε καταθέσει επίσημη έφεση κατά της συμμετοχής του παίκτη, η οποία όμως απορρίφθηκε από τη FIFA με το πρόσχημα ότι το Βέλγιο «δεν αποτελούσε εμπλεκόμενο μέρος» στην αρχική φάση της αποβολής.

Με πληροφορίες από BBC