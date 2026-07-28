Αγγλία: Νέος κανονισμός στο ποδόσφαιρο για να σταματήσουν οι «τακτικοί» τραυματισμοί των γκολκίπερ

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αναμένεται να εφαρμοστεί ένα νέο σύστημα, το οποίο θα έχει στόχο να αποτρέψει τις ομάδες από το να εκμεταλλεύονται τους λεγόμενους «τακτικούς» τραυματισμούς των γκολκίπερ.

Αφού έλαβε την έγκριση του Διεθνούς Συμβουλίου Ποδοσφαιρικών Κανονισμών (IFAB), η Ομοσπονδία ετοιμάζει μια δοκιμαστική εφαρμογή, που εκτός από την FA, υποστηρίζεται και από την Premier League, την English Football League (EFL), τη National League και τη Women's Super League και θα ισχύσει σε όλο το επαγγελματικό ποδόσφαιρο ανδρών και γυναικών στην Αγγλία κατά τη διάρκεια της περιόδου 2026-27.

Αγγλία: Τι προβλέπει ο νέος κανονισμός

Ο νέος κανονισμός προβλέπει, το εξής: Όταν το παιχνίδι διακόπτεται λόγω τραυματισμού τερματοφύλακα, ο προπονητής θα πρέπει αμέσως να υποδείξει έναν ποδοσφαιριστή γηπέδου, ο οποίος θα αποχωρεί υποχρεωτικά από τον αγωνιστικό χώρο για τουλάχιστον ένα λεπτό μετά την επανέναρξη του αγώνα. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να εξαλειφθεί οποιοδήποτε πιθανό τακτικό όφελος από τη διακοπή.

Ήδη εφαρμόζεται ο κανονισμός που προβλέπει πως ένας ποδοσφαιριστής γηπέδου που δέχεται τις πρώτες βοήθειες μέσα στον αγωνιστικό χώρο υποχρεώνεται να μείνει εκτός παιχνιδιού για ένα λεπτό.

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό ο αριθμός των τερματοφυλάκων που ζητούν ιατρική βοήθεια, συχνά χωρίς να έχει προηγηθεί επαφή με αντίπαλο, εντείνοντας τη δυσαρέσκεια φιλάθλων, σχολιαστών και προπονητών των αντίπαλων ομάδων. Οι διακοπές αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους προπονητές να δώσουν οδηγίες στους παίκτες τους κοντά στον πάγκο.

Την προηγούμενη σεζόν υπήρξαν αρκετά τέτοια περιστατικά σε κρίσιμα σημεία αγώνων.

Η νέα διαδικασία δεν θα εφαρμόζεται όταν ο τερματοφύλακας χρειάζεται περίθαλψη έπειτα από φάουλ, όταν συγκρούεται με ποδοσφαιριστή γηπέδου που επίσης χρειάζεται ιατρική φροντίδα ή όταν υπάρχει αιμορραγία.

Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από τον πρώτο γύρο του League Cup, την 1η Αυγούστου, και αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πακέτου αλλαγών για τη σεζόν 2026-27, με στόχο τον περιορισμό των καθυστερήσεων. Σε αυτά περιλαμβάνονται αντίστροφη μέτρηση πέντε δευτερολέπτων για καθυστερημένες επαναφορές από πλάγιο και ελεύθερα βολέ τερματοφύλακα, καθώς και χρονικό όριο 10 δευτερολέπτων για την αποχώρηση των αλλαγών από τον αγωνιστικό χώρο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ