ΑΕΚ: Αυτοί είναι οι 6 αντίπαλοι της στο Conference League

Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στο Μονακό η κλήρωση της League Phase του UEFA Conference League.
Η ΑΕΚ έμαθε τους 6 αντιπάλους της στη League Phase της διοργάνωσης.
Η 1η αγωνιστική της League Phase διεξάγεται στις 2 Οκτωβρίου 2025 και η τελευταία στις 16 Δεκεμβρίου.
Oι αντίπαλοι της ΑΕΚ στο Conference League:
- Φιορεντίνα, ΕΚΤΟΣ
- Σάμροκ Ρόβερς, ΕΝΤΟΣ
- Τσέλιε, ΕΚΤΟΣ
- Αμπερντίν, ΕΝΤΟΣ
- Κραϊόβα, ΕΝΤΟΣ
- Σαμσουνσπόρ, ΕΚΤΟΣ
Η ΑΕΚ θα μάθει τόσο τη σειρά των αγώνων όσο και τις ακριβείς ημερομηνίες αγώνων της το Σάββατο.