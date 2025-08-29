ΑΕΚ: Αυτοί είναι οι 6 αντίπαλοι της στο Conference League

Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στο Μονακό η κλήρωση της League Phase του UEFA Conference League.

Η ΑΕΚ έμαθε τους 6 αντιπάλους της στη League Phase της διοργάνωσης.

Η 1η αγωνιστική της League Phase διεξάγεται στις 2 Οκτωβρίου 2025 και η τελευταία στις 16 Δεκεμβρίου.

Oι αντίπαλοι της ΑΕΚ στο Conference League:

Φιορεντίνα, ΕΚΤΟΣ

Σάμροκ Ρόβερς, ΕΝΤΟΣ

Τσέλιε, ΕΚΤΟΣ

Αμπερντίν, ΕΝΤΟΣ

Κραϊόβα, ΕΝΤΟΣ

Σαμσουνσπόρ, ΕΚΤΟΣ

Η ΑΕΚ θα μάθει τόσο τη σειρά των αγώνων όσο και τις ακριβείς ημερομηνίες αγώνων της το Σάββατο.