ΑΕΚ - ΑΕΛ 1-0: Ο Μουκουντί έκανε την δουλειά για την «Ένωση»

Χάρη σε ένα γρήγορο γκολ, από τον Άρολντ Μουκουντί μόλις στο 5’, η ΑΕΚ επέστρεψε στις επιτυχίες επικρατώντας με 1-0 της ΑΕΛ στην «Allwyn Arena», στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Με την απουσία του τιμωρημένου Μάρκο Νίκολιτς, που έβλεπε το ματς από τα δημοσιογραφικά, η Ένωση δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης, αλλά είχε και χαμένο πέναλτι με τον Λούκα Γιόβιτς (56’) - το απέκρουσε ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος. Με το «τρίποντο» που πήρε, πάντως, μπορεί πια χωρίς άγχος να περιμένει τη σύγκρουση στο Φάληρο ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ για να δει αν θα μείνει μόνη στην κορυφή ή αν θα έχει παρέα.



Η αναμέτρηση ξεκίνησε με πεντάλεπτη καθυστέρηση, λόγω της καθυστερημένης άφιξης της αποστολής της ΑΕΛ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πάντως οι φίλαθλοι αποζημιώθηκαν γρήγορα. Λιούμπομιρ Τούπτα (1’) και Γιόβιτς (2’) φρόντισαν να ζεστάνουν από νωρίς τους Θωμά Στρακόσια και Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο, αντίστοιχα, για να έρθει στο 5’ το γκολ για την ΑΕΚ.

Από εκτέλεση κόρνερ και πρώτη απομάκρυνση της μπάλας, ο Ραζβάν Μαρίν σέντραρε από τα αριστερά, ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε ενστικτωδώς την κεφαλιά του Μπαρνάμπας Βάργκα, με τον Μουκουντί να αντιδρά πιο γρήγορα απ’ όλους στέλνοντας την μπάλα στα ανυπεράσπιστα δίχτυα. Οι «βυσσινί» προσπάθησαν, στη συνέχεια, να κατευνάσουν τον ενθουσιασμό της Ένωσης και σε σημαντικό βαθμό τα κατάφεραν.

Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 40’ για να δείξει τα αντανακλαστικά του ο Αναγνωστόπουλος, απομακρύνοντας με το πόδι το πλασέ του Γιόβιτς, μετά τη συνεργασία των Νίκλας Ελίασον, Βάργκα. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Φώτης Πολυχρόνης έδειξε την άσπρη βούλα σε ανατροπή του Ελίασον από τον Αναγνωστόπουλο. Από το VAR (Άγγελος Ευαγγέλου, Κωνσταντίνος Κατοίκος) είχαν διαφορετική άποψη, ο διαιτητής από την Πιερία έκανε on field review κι ανακάλεσε την απόφασή του - έδειξε μάλιστα κίτρινη κάρτα για θέατρο στον Σουηδό εξτρέμ.

Ο Πολυχρόνης έδειξε την άσπρη βούλα για δεύτερη φορά, στο 54’, σε μαρκάρισμα του Ντίλαν Μπατουμπινσικά πάνω στον Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Από το VAR αυτή τη φορά συμφώνησαν, με τον Αλεξανδρόπουλο, όμως, να αποκρούει εντυπωσιακά στη δεξιά του γωνία την εκτέλεση του Γιόβιτς. Με το 1-0 να παραμένει, ο Σάββας Παντελίδης άρχισε να παίρνει περισσότερα ρίσκα.

Και παραλίγο να δικαιωθεί στο 72’, όταν έπειτα από ωραία ενέργεια του Γιάνι Ατανάσοφ, ο Ιβάν Μασόν «έκοψε» προς το πέναλτι, η μπάλα έφτασε στον Άνχελο Σαγκάλ που πλάσαρε (πολύ) άστοχα. Στην αντεπίθεση, ο Βάργκα βρέθηκε σε καλή θέση για να πάρει την κεφαλιά στη σέντρα του Τζέιμς Πενράις, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η ΑΕΛ προσπάθησε να φτάσει στην ισοφάριση, χωρίς όμως να δημιουργήσει κάποια αξιόλογη φάση, η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις αντεπιθέσεις, με το 1-0 να μένει μέχρι τέλους.

Η Ένωση έμεινε μόνη πρώτη, στο +3 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που κοντράρονται την Κυριακή 8/3, 21:00, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», και θα πάει με καλή ψυχολογία στη Σλοβενία για το ματς με την Τσέλιε (Πέμπτη 12/3, 22:00), πρώτο για τους «16» του UEFA Conference League. Το «αλογάκι», από την άλλη, έμεινε στους 21 βαθμούς, στο +5 από τον προτελευταίο Αστέρα Τρίπολης που φιλοξενεί αύριο (8/3, 16:00) τον ουραγό Πανσερραϊκό των 13 βαθμών.



Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)

Κίτρινες: Ελίασον, Ρέλβας - Όλαφσον, Ηλιάδης, Σουρλής, Αναγνωστόπουλος.

Οι συνθέσεις ΑΕΚ και ΑΕΛ:

ΑΕΚ (Ραντόγιε Σμίλιανιτς): Στρακόσια, Ρότα, Πενράις, Μουκουντί, Ρέλβας, Πινέδα (67’ Μάνταλος), Μαρίν, Κοϊτά (67’ Περέιρα), Ελίασον (79’ Γκατσίνοβιτς), Γιόβιτς (84’ Ζίνι), Βάργκα.

