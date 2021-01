Η Βρετανίδα αθλήτρια του τένις, Φραντσέσκα Τζόουνς, θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο Australian Open, διαψεύδοντας με αυτόν τον τρόπο τους γιατρούς που της είχαν να πει ότι δεν θα μπορέσει να παίξει επαγγελματικά τένις.

Η 20χρονη τενίστρια, εξασφάλισε την πρόκρισή της, με μια μεγάλη νίκη 6-0, 6-1 εναντίον της Lu Jia-Jing από την Κίνα. Η τενίστρια έχει μια ιδιαιτερότητα εκ γενετής, καθώς πάσχει από ένα σπάνιο σύνδρομο, το σύνδρομο εκτροδακτυλίας-εκτοδερμικής δυσπλασίας.

🇬🇧 INSPIRATION 👏



Francesca Jones – born with Ectrodactyly Ectodermal Dysplasia – has just booked her first trip to a Grand Slam main draw!#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/lPbJ3X8t1t — #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2021

Το σύνδρομο επηρεάζει τα άνω και κάτω άκρα. Οι γιατροί, της είχαν πει ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να παίξει τένις επαγγελματικά, καθώς γεννήθηκε με τέσσερα δάχτυλα σε κάθε χέρι, ενώ της λείπουν τρία δάχτυλα στα πόδια.

What. A. Story.



20-year-old Francesca Jones has qualified for the @AustralianOpen main draw after being told by doctors that she wouldn't be able to play tennis 🙌 pic.twitter.com/dXHOFZopTV — ITF (@ITFTennis) January 13, 2021

«Έχω περάσει πολύ χρόνο προσπαθώντας να κερδίσω δύναμη για να στηρίξω τους μυς μου, που μπορούν να υποστηρίξουν ίσως το... Δεν θέλω να πω την ανεπάρκεια μου, αλλά απλά τις αδυναμίες που μπορεί να έχω», δήλωσε η Τζόουνς.

N E V E R G I V E U P 💪



Francesca Jones proves that Ectrodactyly Ectodermal Dysplasia does not define her as she move one step closer to the @AustralianOpen main draw 👇 — ITF (@ITFTennis) January 12, 2021

Η τενίστρια θα ταξιδέψει στην Αυστραλία αυτή την εβδομάδα, όπου θα πρέπει να μπει σε καραντίνα για 14 ημέρες με βάση τα περιοριστικά μέτρα λόγω πανδημίας. Σημειώνεται ότι η διεξαγωγή της διοργάνωσης θα γίνει από τις 8 έως τις 21 Φεβρουαρίου.





