Προς έκπληξη ορισμένων, το πρώτο μέλος της οικογένειας Αντετοκούνμπο που κέρδισε πρωτάθλημα NBA δεν είναι ο δύο φορές MVP Γιάννης Αντετοκούνμπο, αλλά ο μικρότερος αδελφός του, Κώστας, όπως σχολιάζει χαρακτηριστικά το δίκτυο cbssports.



«Ο Γιάννης σε αυτό το επίτευγμα από τον αδερφό του, έκανε ό, τι κάνουν τα μεγαλύτερα αδέλφια και αποφάσισε να γιορτάσει μαζί του. Ο σούπερ σταρ των Μπακς δημοσίευσε στο instagram ένα βίντεο ενώ περιμένει τον Κώστα στο αεροδρόμιο στην Αθήνα».

Ο μεγάλος αδελφός αποθέωσε τον μικρότερο στον δρόμο μπροστά από τις «αφίξεις». «Παιχταρά μου, πρωταθλητή. Πού είναι το τρόπαιο;». «Ο πρωταθλητής είναι σπίτι! Ίδια οικογένεια, ίδιο σπιτικό. Ο πρώτος Έλληνας πρωταθλητής. Ο πρώτος MVP. Όλο και βελτιωνόμαστε».

A post shared by Giannis Ugo Antetokounmpo (@giannis_an34) on Oct 16, 2020 at 2:09pm PDT

Ο Κώστας ήταν στον πάγκο των τελικών για τους πρωταθλητές του ΝΒΑ αλλά πήρε το δαχτυλίδι που «είναι δαχτυλίδι» όπως έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούμπο στο Twitter, αφού υποδέχτηκε τον αδελφό στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.



Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έπαιξε σε πέντε παιχνίδια αυτή τη σεζόν για τους Los Angeles Lakers, όπου είχε κατά μέσο όρο 1,4 πόντους, 0,6 ριμπάουντ και 0,4 ασίστ ανά εμφάνιση.

Congratulations @Kostas_ante13 I’m so freaking proud!! You are a NBA champ for life ❤️❤️❤️ Way to represent our family and our countries. pic.twitter.com/abqBFoWqsc