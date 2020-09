Ο Γιάγια Τουρέ «κόπηκε» από το φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό ματς της Unicef γιατί φέρεται να έστειλε πορνογραφικό βίντεο σε συνομιλία με άλλους ποδοσφαιριστές και ότι προσφέρθηκε να καλέσει ιερόδουλες για λογαριασμό τους.

Ο Τουρέ, πρώην ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι αλλά και του Ολυμπιακού, δεν θα πάρει μέρος στο ετήσιο ποδοσφαιρικό ματς, έπειτα από τα παράπονα που έγιναν για μηνύματα που έστειλε σε κοινή συνομιλία με συμπαίκτες του στο WhatsApp.

Ο 37χρονος φέρεται να έστειλε ένα βίντεο που δείχνει γυμνή γυναίκα να κάνει μπάνιο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να προσφέρθηκε να καλέσει 19 ιερόδουλες για τους συμπαίκτες του. Πηγές που επικαλείται η Sun- που έγραψε πρώτη για την υπόθεση- ανέφεραν ότι έγιναν παράπονα για τη συμμετοχή του Τουρέ στο Soccer Aid. Επίσης, δέχθηκε κριτική σε ξενοδοχείο το πρωί της Παρασκευής, ενώ έπαιρνε πρωινό με άλλους παίκτες, ενόψει της αναμέτρησης της Κυριακής.

«Ακατάλληλο περιεχόμενο εστάλη σε μια ιδιωτική ομαδική συνομιλία», ανέφερε εκπρόσωπος του Soccer Aid. «Το μήνυμα διεγράφη γρήγορα και διατυπώθηκε πλήρης απολογία προς όλους. Το Soccer Aid της Unicef συζήτησε το θέμα με τον εμπλεκόμενο και εκείνος αποφάσισε να μην μετάσχει στη φετινή εκδήλωση», συμπλήρωσε.

«Αν και ήταν μια λάθος κρίση, θεωρήθηκε ότι αυτή η συμπεριφορά δεν συμβαδίζει με τις αξίες της εκδήλωσης και τον στόχο της και το ότι αποσύρθηκε από το φετινό ματς ήταν το σωστό από την πλευρά του», δήλωσε ακόμη ο εκπρόσωπος του Soccer Aid.

Τουρέ: «Ανάρμοστο αστείο»

Από την πλευρά του, ο Γιάγια Τουρέ ζήτησε συγγνώμη με ανάρτησή του στα social media, κάνοντας λόγο για «ανάρμοστο αστείο».

«Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη σε όλους όσοι εμπλέκονται στο Soccer Aid για ένα ανάρμοστο αστείο για το οποίο λυπάμαι βαθύτατα. Πρόθεση ήταν να κάνω ένα αστείο, αλλά δεν έλαβα υπόψη τα συναισθήματα των άλλων συμμετεχόντων. Έσβησα το αστείο εντός λεπτών και αμέσως ζήτησα συγγνώμη σε όλους στη συνομιλία», έγραψε στην ανάρτησή του.

I made an inappropriate joke that I regret deeply and want to apologise.



Please read my apology in full: pic.twitter.com/NG9CMaqFqw