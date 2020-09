Στον τρίτο γύρο του US Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη μετά από έναν δύσκολο αγώνα με την Μπερνάντα Πέρα.

Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-1 έπειτα από 1 ώρα και 43 λεπτά παιχνιδιού με ανατροπή στο μισό του δεύτερου σετ, εξασφαλίζοντας το εισιτήριό της για τη φάση των «32» της διοργάνωσης.

Είναι η τρίτη φορά που η Σάκκαρη περνάει στον τρίτο γύρο του αμερικάνικου γκραντ σλαμ. Η πρώτη ήταν το 2017 κάτι που επανέλαβε δύο χρόνια αργότερα.

Στον επόμενο γύρο η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Αμάντα Ανισίμοβα.

Μόλις πριν από μία εβδομάδα η Μαρία Σάκκαρη πέτυχε μία από τις σπουδαιότερες νίκες της καριέρας της, νικώντας με ανατροπή την κορυφαία Αμερικανίδα τενίστρια, Σερένα Γουίλιαμς.

Οι δύο αθλήτριες αναμετρήθηκαν στον τρίτο γύρο του όπεν Cincinnati Masters, στη Νέα Υόρκη και η Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε να χάνει πολύ γρήγορα με 5-2 και η Γουίλιαμς πήρε τελικά το πρώτο σετ με 7-5.

Στο δεύτερο σετ, το Νο21 της παγκόσμιας κατάταξης βρήκε το σθένος και απάντησε στην κάτοχο 23 τίτλων Grand Slam. Πήρε γρήγορα το προβάδισμα με 3-1 αλλά η 38χρονη Γουίλιαμς πέρασε μπροστά 3-5 με τέσσερα σερί games.

Όμως η Σάκκαρη δεν είχε πει την τελευταία της κουβέντα και ισοφαρίζοντας πήρε το σετ στο τάι μπρέικ με 7-6.

15th seed Maria Sakkari points to her head and then her heart after completing her three-set comeback, defeats Bernarda Pera 26 63 62.



Facies the winner of Anisimova or Scott. Anisimova leads 3-0 in the third set. #USOpen