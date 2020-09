Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον 3ο γύρο του US Open, που φιλοξενείται στην Νέα Υόρκη.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε του Αμερικανού, Μαξίμ Κρέσι (Νο 168) με 7-6 και θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο, τον Κροάτη, Μπόρνα Τσόριτς.

Ο 22χρονος τενίστας, ο οποίος φθάνει για πρώτη φορά στην καριέρα του στον 3ο γύρο του US Open, χρειάσθηκε δύο ώρες και 23 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του Κρέσι και του πολύ καλού σερβίς του.

Superb Stefanos.@StefTsitsipas is on to Round 3. pic.twitter.com/PcBZgAVNKX