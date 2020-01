Με ένα τρίποντο που πέτυχε σήμερα ενάντια στην Φενέρμπαχτσε, ο Βασίλης Σπανούλης, έγραψε ιστορία και έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην Euroleague.

Με το τρίποντο που σημείωσε μέσα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο αρχηγός του Ολυμπιακού έσπασε το ρεκόρ των 4.152 πόντων του Χουάν Κάρλος Ναβάρο και έτσι αναδείχθηκε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Σπανούλης, μετρούσε 9 πόντους, όταν 2:39 πριν τη λήξη, ευστόχησε σε τρίποντο κάνοντας το 80-90, έφτασε τους 12 πόντους στον αγώνα και έγινε ο νέος «βασιλιάς» μέσα στο ΣΕΦ. Ο Σπανούλης ευστόχησε και σε δίποντο λίγο αργότερα φτάνοντας τους 4.157 πόντους.

The MOMENT!



Spanoulis drains the 3 to become the ALL TIME leading scorer in the EuroLeague ☝️#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/QnJd38FNxj