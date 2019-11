Ο Αμερικανός πρώην μπασκεμπολίστας της ΑΕΚ, Άντονι Γκράντι βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 40 ετών.



Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσω Twitter από τον άλλοτε προπονητή του, Αρτς Μίλερ. Λεπτομέρειες για το θάνατο του 40χρονου αθλητή δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές. Ο Γκράντι πέθανε ανήμερα των γενεθλίων της μητέρας του και το μόνο που αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ είναι πως ενεπλάκη σε κάποιον καβγά, χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Γκράντι, φρεσε την φανέλα του Πανελληνίου (2007-09), της ΑΕΚ (2010-11) και της Καβάλας (2012-13) κι είχε αναδειχθεί δύο φορές πρώτος σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα (2007-09).

«Είναι τόσο σκληρό να μαθαίνω πως ένας από τους καλύτερους παίκτες μου είναι νεκρός (...) Απόλυτος Warrior και ένας από τους πιο ατρόμητους που συνάντησα ποτέ», έγραψε μεταξύ άλλων ο Μίλερ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του.

So Tough to hear the news of the passing of one my Best Men. Thoughts and Prayers go out to everyone impacted. Take it way back with a couple of these. Absolute Warrior, one the most fearless I have ever been around. #RIPAG #GRUNDY pic.twitter.com/t5V0aCriYJ