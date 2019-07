Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε «Αθλητής της χρονιάς», και ο «Καλύτερος παίκτης του NBA» για τη σεζόν 2018/19 στα βραβεία του ESPN.

Για το βραβείο του «Αθλητή της χρονιάς» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατάφερε να αναδειχθεί ο καλύτερος ανάμεσα στους Μούκι Μπετς (Μπόστον Ρεντ, μπέιζμπολ), Μπρουκς Κέπκα (γκολφ), Πάτρικ Μαχόμς (Κάνσας Σίτι Τσιφς, NFL). Για το βραβείο του καλύτερους ΝΒΑερ, κέρδισε στην σχετική ψηφοφορία τους Κέβιν Ντουράντ (Γουόριορς/Νετς), Πολ Τζορτζ (Θάντερ/Κλίπερς) και Τζέιμς Χάρντεν (Χιούστον Ρόκετς). Τα βραβεία ESPYS (Excellence in Sports Performance Yearly), θεωρούνται τα σπουδαιότερα αθλητικά βραβεία στις ΗΠΑ.





«Αυτός ο λόγος δεν θα είναι σαν αυτός που έβγαλα όταν πήρα το βραβείο του MVP. Δεν θα κλάψω σήμερα», είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όταν παρέλαβε το βραβείο στα χέρια του προσθέτοντας ότι ως παιδί ποτέ δεν σκέφτηκε ότι θα κερδίσει ένα τέτοιο βραβείο.

«Όταν δουλεύεις σκληρά και πιστεύεις στα όνειρά σου κάτι σαν αυτό μπορεί να συμβεί», ευχαριστώντας τον Θεό, γιατί χωρίς εκείνον δεν θα ήταν εκεί κάνοντας αυτό που αγαπάει και εκπληρώνοντας τα όνειρά του, την οικογένειά του, τους αδερφούς του, τους γονείς του και την κοπέλα του. «Σας ευχαριστώ που με προσέχατε όλη την σεζόν και μου αντέξατε. Σας αγαπάω μέχρι θανάτου», είπε.

«Ευχαριστώ όλους που βοήθησαν να φτάσω μέχρι εδώ. Τους συμπαίκτες μου, το Μιλγουόκι, τη χώρα μου, τους φαν μου, σας αγαπάω μέχρι θανάτου. Ελπίζω αν συνεχίσω να δουλεύω τόσο σκληρά θα έρθουν κι άλλα βραβεία», κατέληξε ο Έλληνας διεθνής.

Another #ESPYS for the Greek Freak!



He racks up both Best NBA Player and Best Male Athlete 🏆 pic.twitter.com/vPZkCC5rDa