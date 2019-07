Συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς πρόκειται να γίνει ο αδελφός του, Θανάσης, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν σήμερα ξένα αθλητικά μέσα ενημέρωσης.

Πριν από μερικές ημέρες τα «ελάφια» φέρεται να ενέταξαν στο δυναμικό τους τον αδελφό του Μπρουκ Λόπεζ, Ρόμπιν, κάνοντας στη συνέχεια ακόμη πιο «οικογενειακό το κλίμα», με την προσθήκη στο ρόστερ, του Θανάση Αντετοκούνμπο, αδελφού του μεγάλου τους αστεριού, Γιάννη.

Δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Θανάσης Αντετοκούνμπο υπέγραψε διετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές που θα αγγίξουν τα τρία εκατομμύρια δολάρια.

Reports: Giannis' older brother, Thanasis Antetokounmpo, has signed a two-year deal with the Milwaukee Bucks, per The Athletic. pic.twitter.com/c2NQsq8dwK