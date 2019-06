Ενώ το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου Γυναικών οδεύει στην τελική φάση του, με την ομάδα των ΗΠΑ να αποτελεί το μεγάλο φαβορί, μαίνεται στα social media η δριμεία διένεξη ανάμεσα στην αρχηγό της ομάδας και τον Πρόεδρο Τραμπ.

Αύριο Παρασκευή διεξάγεται ο κρίσιμος προημιτελικός αγώνας ανάμεσα στη διοργανώτρια Γαλλία και τις ΗΠΑ – που αποτελούν το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης – υπό τους απόηχους της κόντρας που ξέσπασε ανάμεσα στην Μέγκαν Ραπίνο και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το επεισόδιο ξεκίνησε αργά την Τρίτη όταν η Ραπίνο, η οποία την προηγούμενη μέρα είχε σκοράρει και τα δύο τέρματα της ομάδας της εναντίον της Ισπανίας, εμφανίστηκε σε ένα βίντεο - που έγινε αμέσως viral - του ποδοσφαιρικού περιοδικού Eight By Eight να απαντπα στην ερώτηση αν θα πάει η ομάδα στον Λευκό Οίκο σε περίπτωση κατάκτησης του τροπαίου, δηλώνοντας: «Δεν πρόκειται να πάω στον γ****ένο Λευκό Οίκο. Έτσι κι αλλιώς δεν θα μας προσκαλέσουν».

Σύμφωνα με τους New York Times, το βίντεο τραβήχτηκε τον περασμένο Ιανουάριο κατά τη διάρκεια φωτογράφησης για το εξώφυλλο του περιοδικού.

Από τη στιγμή όμως που μόλις χθες δημοσιεύτηκε και έγινε viral η δήλωση της Ραπίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ θεώρησε τον εαυτό του υποχρεωμένο να απαντήσει, δηλώνοντας με τη σειρά του ότι έχει σκοπό να προσκαλέσει την ομάδα, ασχέτως αν κερδίσει ή όχι το τρόπαιο.

Στις χθεσινές αναρτήσεις του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, τονίζει επίσης ότι «εκτός από το NBA... οι ομάδες και οι ομοσπονδίες των υπόλοιπων αθλημάτων, λατρεύουν να επισκέπτονται τον Λευκό Οίκο» - γεγονός μάλλον μη αληθές, αν αναλογιστεί κανείς τον αριθμό των παικτών του αμερικανικού ποδοσφαίρου αλλά και άλλων αθλημάτων που έχουν απορρίψει επιδεικτικά αντίστοιχες προσκλήσεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας προς το πρόσωπο του Αμερικανού Προέδρου.