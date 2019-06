Το νέο της κτίριο στη Λωζάνη της Ελβετίας εγκαινίασε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή που αύριο θα αποφασίσει ποια χώρα θα φιλοξενήσει τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026.

Οι δύο υποψήφιες χώρες είναι η Ιταλία και η Σουηδία. Περίπου το 80% των εγκαταστάσεων και στις δύο πόλεις για το 2026 είναι είτε υφιστάμενες είτε προσωρινές δομές, σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί χαμηλό το κόστος κατασκευής που σχετίζεται με τους Αγώνες.

Η ΔΟΕ δήλωσε ότι για το λόγο αυτό ήταν μειωμένοι οι προϋπολογισμοί κατά 20% σε σύγκριση με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του 2018 και το 2022. Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά η ΔΟΕ, το νέο κτίριο έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

"Olympic House reflects both our over overarching mission to make the world a better place through sport and the reforms of Olympic Agenda 2020, based on sustainability, credibility and youth" -Thomas Bach, IOC President #OlympicHouse pic.twitter.com/86O3nL5bEt