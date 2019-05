Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα διεκδικήσει το βράδυ απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς τον πρώτο τίτλο της καριέρας του σε επίπεδο Masters της ATP, στον τελικό του Open της Μαδρίτης. O αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:30.

Αν ο Τσιτσιπάς καταφέρει να κατακτήσει το τουρνουά θα βρεθεί στο νούμερο 6 της παγκόσμιας κατάταξης. Το φετινό Open της Μαδρίτης θα σημαδέψει την καριέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς στον χθεσινό ημιτελικό κέρδισε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον Ράφαελ Ναδάλ, στην τέταρτη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε δυναμικά και κέρδισε το πρώτο σετ με 6-4. Ο Ναδάλ επανήλθε στο δεύτερο σετ και ισοφάρισε, με 2-6. Ξεκινώντας το τρίτο σετ όμως, ο Έλληνας τενίστας (Νο9 στον κόσμο) έδειξε αμέσως πως είχε το πάνω χέρι και έφτασε να προηγείται με 5-2.

Ο Ναδάλ πήρε πίσω ένα μπρέικ και ανάκαμψε κάνοντας το 5-3. Ο Ναδάλ αποδείχτηκε «τέρας ψυχραιμίας» αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνέχιζε να πιέζει και ύστερα από τέσσερα ματς πόιντ υπέρ του, ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε αυτή την ιστορική νίκη για την καριέρα του με 2-1 σετ (6-4,2-6,6-3).

