Μπέρδεψε την ώρα της διεξαγωγής του αγώνα ο Ραφαέλ Ναδάλ με αποτέλεσμα να αργήσει στήνοντας τον αντίπαλό του Τζάρεντ Ντόναλντσον.

Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που ο Ισπανός τενίστας βγήκε καθυστερημένα από τα αποδυτήρια, για το ματς του δεύτερου γύρου στο Indian Wells.



Ο κορυφαίος αθλητής όπως ήταν φυσικό, απολογήθηκε στον αντίπαλό του, Τζάρεντ Ντόναλντσον.

«Συγγνώμη που άργησα, νόμιζα ότι ήταν στις 8 μ.μ. και όχι στις 6 μ.μ.», του είπε ο Ναδάλ και ο αντίπαλός του απάντησε με κορυφαία ατάκα.

«Δεν θα ξεκινήσουν το ματς χωρίς εσένα», του είπε και γέλασαν.

Ωστόσο, ο Ναδάλ δεν άργησε καθόλου να κερδίσει τον Ντόναλντσον με 6-1, 6-1, μέσα σε 1 ώρα και 12 λεπτά.

Rafa Nadal: better at tennis than timekeeping 😅#BNPPO19 pic.twitter.com/VMunHelwZY