Μετά τo ηχηρό μήνυμα-απάντηση ενάντια στον ρατσισμό, βγαίνοντας μπροστά για να υπερασπιστεί τον αδελφό του Θανάση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε δίπλα σε άπορους, ετοιμάζοντας και προσφέροντας φαγητό αξίας 50.000 δολαρίων.

Ο Έλληνας άσος του ΝΒΑ, δείχνοντας για ακόμη μια φορά την ευαισθησία του για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες και επιμένοντας να μην ξεχνάει την δική του διαδρομή για να φτάσει στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, συνεργάστηκε με μια εταιρεία στο Γουισκόνσιν, προκειμένου να διατεθεί το φαγητό στους απόρους.

«Σημαίνει πολλά για μένα και την οικογένειά μου να δίνουμε κάτι πίσω στην κοινωνία. Με τη βοήθεια των Μπακς και τα Pick 'n Save Stores θέλουμε να βοηθήσουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται», τόνισε ο 23χρονος σούπερ σταρ.

Next stop for @Giannis_An34 of @Bucks. Serving food at St. Vincent de Paul! pic.twitter.com/5H6fd8daib