Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανακηρύχτηκε πιο βελτιωμένος παίχτης της χρονιάς για το 2018, καθώς η ATP ανακοίνωσε τα σχετικά βραβεία για τη φετινή χρονιά.

Ο Έλληνας τενίστας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 15η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Στις 31 Δεκεμβρίου του 2017 βρισκόταν στο νούμερο 91.

Μέσα στο 2018 κέρδισε και το πρώτο του τουρνουά σε επίπεδο ATP, με τη νίκη στο Όπεν της Στοκχόλμης.

Ο Τσιτσιπάς είναι ο νεότερος παίχτης στην πρώτη εικοσάδα της παγκόσμιας κατάταξης.

2018 Most Improved Player of the Year.... Stefanos Tsitsipas#MoetATPAwards 🏆 #ATP pic.twitter.com/lFxgD9gpWE