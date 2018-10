Τον γύρο των social media έχει κάνει μια άσχημη αντίδραση του Στέφανου Τσιτσιπά σε ένα από τα ball girl του αγώνα του με τον Ντανίιλ Μεντβέντεφ.

Συγκεκριμένα, το στιγμιότυπο συνέβη στον προημιτελικό του όπεν της Βασιλείας, όπου το ματς δεν πήγαινε καλά για τον Τσιτσιπά κι αυτός ήταν μέσα στην ένταση (αποκλείστηκε τελικά).

Κάποια στιγμή πήρε με απότομο τρόπο την ρακέτα από τα χέρια του κοριτσιού στο γήπεδο κι έφυγε, κάτι που ωστόσο ήταν αρκετό για να προκαλέσει αντιδράσεις.

Το βίντεο συγκέντρωσε πολλά δυσμενή σχόλια για τον Έλληνα τενίστα, που έσπευσε μετά τις αντιδράσεις να ζητήσει συγνώμη από το κορίτσι και μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Τwitter και να παραδεχτεί πως ήταν απαράδεκτη η αντίδρασή του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είδε και ο ίδιος μετά το βίντεο, γιατί εκείνη την στιγμή δεν είχε καταλάβει τι έγινε, αντιλήφθηκε το λάθος του και αφού το έκανε ανάρτηση στον λογαριασμό του, στη συνέχεια έγραψε: «Συμφωνώ απόλυτα πως αυτό ήταν απαράδεκτο. Δεν είχα τίποτα εναντίον του ball kid. Απλά ήθελα τη ρακέτα μου και ήμουν έτοιμος να παίξω. Τίποτα περισσότερο. Απολογούμαι για την πράξη μου».

I totally agree that this is unacceptable.

I had nothing against the ball kid.

I just wanted my racket ready for play.

Nothing more than that.

I apologize for my actions.