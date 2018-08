Στην μεγαλύτερη μέχρι τώρα στιγμή της καριέρας του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε και απέκλεισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς, στον γ' γύρο του Rogers Cup, που διεξάγεται στο Τορόντο.

Ο 20χρονος Έλληνας τενίστας, ο οποίος από την Δευτέρα βρίσκεται στο Nο 27 της παγκόσμιας κατάταξης, ήταν και πάλι εντυπωσιακός.

Κατάφερε απέναντι σε έναν από τους κορυφαίους τενίστες όλων των εποχών, να πάρει το πρώτο σετ με 6-3, έχασε το δεύτερο στις λεπτομέρειες με 7-6(5) και θριάμβευσε στο τρίτο πάλι με 6-3.

Έτσι, μετά από 2 ώρες και 19 λεπτά, απέκλεισε τον 31χρονο Σέρβο, κάτοχο 13 τίτλων Grand Slam και 69 τίτλων συνολικά, νικητή πριν από 1,5 μήνα στο Γουίμπλεντον, νο 1 στον κόσμο για μεγάλο διάστημα και νο 10 σήμερα.

Θυμίζουμε πως στον β' γύρο ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκλεισε έναν άλλο τενίστα του «top-10», τον Αυστριακό Ντόμινικ Τιμ, νο 8 στον κόσμο, με 6-3, 7-6(6), ενώ στον α' γύρο νίκησε με 6-3, 7-6(3) τον Βόσνιο Νταμίρ Τζουμχούν, νο 24. Δηλαδή όλες οι νίκες του Έλληνα τενίστα στο τουρνουά είναι επί αντιπάλων που βρίσκονται ψηλότερα στην παγκόσμια κατάταξη.

Τώρα, στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον 21χρονο Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ (νο 3) και τον 22χρονο Ρώσο Ντανίλ Μεντβέντεφ (νο 68).

First ever win over Djokovic.

First time into a Masters 1000 quarter-final.@StefTsitsipas scores massive win over Djokovic 6-3 6-7(5) 6-3.#RogersCup pic.twitter.com/V73JsabbVg