Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, Μαρία Σάκκαρη, δεν τα κατάφερε στον πρώτο τελικό της καριέρας της σε τουρνουά WTA αφού ηττήθηκε στο Silicon Valley Classic από τη Ρουμάνα Μιχαέλα Μπουζαρνέσκου με 6/1, 6/0.

Έτσι δεν κατάφερε να χαρίσει στο ελληνικό γυναικείο τένις έναν ακόμη τίτλο σε τουρνουά WTA, μετά από αυτόν που είχε πάρει η Λένα Δανιηλίδου το 2008 στην Αυστραλία.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα και απευθυνόμενη προς τον προπονητή της, Τομ Χιλ, η Σάκκαρη έδειχνε να μην πιστεύει τι της συνέβαινε, λέγοντας μάλιστα ότι ένιωθε ντροπιασμένη που έδινε «δώρα» στην αντίπαλό της.

Κατά τη διάρκεια της απονομής πάντως κι αφού συνεχάρη την αντίπαλό της, θυμήθηκε τα χρόνια που «μονομαχούσαν» στα τουρνουά Futures. «Πραγματικά σου αξίζει που βρίσκεσαι εδώ» είπε η Ελληνίδα τενίστρια αναγνωρίζοντας την αξία της Μπουζαρνέσκου.

Sakkari: “I have to congratulate Mihaela. You’ve come a long way. I still remember a couple of years ago when when we were playing Futures in Italy. You really deserve to be here.” #MubadalaSVC https://t.co/4xcKN09Hsz