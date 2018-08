Σε τελικό τουρνουά της WTA για πρώτη φορά στην καριέρα της θα εμφανιστεί η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια χρειάστηκε να κάνει την ανατροπή στον ημιτελικό με την Ντανιέλ Κόλινς για το "Silicon Valley Classic", προκειμένου να πάρει τη νίκη και το «εισιτήριο» για την καταληκτική αναμέτρηση του τουρνουά που διεξάγεται στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια.

Ο αγώνας δεν ξεκίνησε καλά για τη Σάκκαρη, καθώς η Κόλινς πήρε το πρώτο σετ με 6-3. Μάλιστα, η Αμερικανίδα συνέχισε να δυσκολεύει την Ελληνίδα πρωταθλήτρια και προηγήθηκε με 4-1 στο δεύτερο σετ. Κάπου εκεί, όμως, η Σάκκαρη ανέβασε την απόδοσή της και ισοφάρισε σε 4-4, με αποτέλεσμα να ανέβει η ψυχολογία της και να πάρει το δεύτερο σετ με 7-5.

Έτσι η αναμέτρηση κρίθηκε στο τρίτο σετ, το οποίο η Ελληνίδα τενίστρια πήρε με 6-2 και πανηγύρισε τη νίκη μετά από έναν αγώνα που κράτησε σχεδόν 2 ώρες και 15 λεπτά.

Στον τελικό η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη Ρουμάνα Μιχαέλα Μπουζαρνέσκου, η οποία νίκησε στον ημιτελικό την Ελίζ Μέρτενς από το Βέλγιο με 4-6, 6-3, 6-1.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εντυπωσιακή πορεία της Σάκκαρη στο τουρνουά "Silicon Valley Classic", συμπεριλαμβανομένης της επιτυχίας της επί της Βένους Ουίλιαμς, της εξασφαλίζει μια θέση στις πρώτες 40 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ με τη σημερινή νίκη της θα επιστρέψει στο "Top 35" της WTA.

.@mariasakkari is on to her first WTA Final!



⁰⁰Comes back to beat Collins 3-6, 7-5, 6-2 #MubadalaSVC pic.twitter.com/kxiQu8jq4i