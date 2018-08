Ένα μικρό αφιέρωμα στον Λευτέρη Πετρούνια φιλοξενεί το επίσημο διαδικτυακό κανάλι της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Ο «χρυσός» Έλληνας Ολυμπιονίκης της ενόργανης γυμναστικής μιλά στο Olympic Channel, όχι για τις αναρίθμητες επιτυχίες του, αλλά για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε: το bullying που δεχόταν στο σχολείο επειδή ήταν κοντός, το θάνατο του πατέρα του ένα χρόνο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο, αλλά και για τη δυσκολία να επιστρέψει στον αθλητισμό, μετά από σχεδόν τριετή διακοπή που έκανε στην εφηβεία του.

«Οταν στη ζωή σου αρχίζουν να συμβαίνουν δύσκολα πράγματα, πρέπει να επιλέξεις: να παραδοθείς ή να προσπαθήσεις πιο δυνατά. Εγώ επέλεξα να προσπαθήσω πιο σκληρά», λέει μεταξύ άλλων στο Olympic Channel ο «άρχοντας των κρίκων», Λευτέρης Πετρούνιας.

