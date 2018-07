Μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου, από ληστές που ήθελαν να κλέψουν τους καθρέφτες του αυτοκινήτου του, ο ολυμπιονίκης του καλλιτεχνικού πατινάζ Ντένις Τεν.

Ο 25χρονος αθλητής από το Καζακστάν είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς του Σότσι το 2014. Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Αλμάτι.

Ο αθλητής, που είχε επίσης κατακτήσει δύο μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά πέθανε τρεις ώρες αργότερα.

Στους φετινούς χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Κορέας είχε κατακτήσει την 27η θέση. Ο υπουργός Αθλητισμού και Πολιτισμού του Καζακστάν χαρακτήρισε τον Ντενις Τεν «έναν καταπληκτικό αθλητή, θρύλο για τον αθλητισμό μας, που μας έκανε υπερήφανους.

Ο Αμερικάνος συναθλητής του Τεν, Άνταμ Ρίπον έγραψε στο Twitter. «Ήταν τόσο καλός με όλους και μια τεράστια έμπνευση για μένα και πάρα πολλούς ανθρώπους. Ευχαριστούμε που μας έδειξες πως να γίνει κανείς πρωταθλητής. Δυστυχώς δεν είχαμε αρκετό χρόνο μαζί σου».

My skating friend, @Tenis_Den, passed away today. He was so kind to everyone and a huge inspiration to me and so many other people. Murdered in the streets of Kazakhstan. Denis, thank you for showing us how to be a champion. Your time with us was way too short. Love you forever.