Η FIFA επέλεξε 18 γκολ από όσα σημειώθηκαν στα γήπεδα της Ρωσίας στη διάρκεια του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου και καλεί μέσω διαδικτύου τους ποδοσφαιρόφιλους να ψηφίσουν το καλύτερο.

Στις υποψηφιότητες για το καλύτερο τέρμα που σημειώθηκε στο Μουντιάλ 2018 περιλαμβάνεται το σουτ του Μπενζαμέν Παβάρ με το οποίο η Γαλλία ισοφάρισε σε 2-2 την Αργεντινή, το γκολ-φάουλ του Κριστιάνο Ρονάλντο με το οποίο η Πορτογαλία ισοφάρισε 3-3 την Ισπανία, το σουτ στην κίνηση του Ντρις Μέρτενς ο οποίος διαμόρφωσε το 3-0 στον αγώνα Βέλγιο-Παναμάς, το κουντεπιέ του Λούκα Μόντριτς έξω από την περιοχή στο 3-0 της Κροατίας επί της Αργεντινής και το γκολ με το οποίο ο Λιονέλ Μέσι άνοιξε το σκορ στον αγώνα Αργεντινή-Νιγηρία.

Να σημειωθεί ότι ο μοναδικός παίκτης με δύο «υποψηφιότητες» είναι ο Ρώσος Ντένις Τσερίσεφ για τα τέρματα που σημείωσε στο 5-0 επί της Σαουδικής Αραβίας και στο 2-2 με την Κροατία.

Vote for the #WorldCup Goal of the Tournament!

Choose from the best 18 goals at Russia 2018.



Vote here: https://t.co/K27Ii9ufoj pic.twitter.com/le9rrF0EqC