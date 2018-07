Τώρα στο Παρίσι - Χιλιάδες Γάλλοι στον Πύργο του Άιφελ αγωνιούν και ελπίζουν για τη νίκη

Όλο το Παρίσι είναι σε ρυθμό Μουντιάλ καθώς οι Γάλλοι ελπίζουν πως σε λίγη ώρα θα πανηγυρίσουν μια ιστορική νίκη.

Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται πως σχεδόν 90,000 άνθρωποι έχουν κατακλύσει το κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας για να παρακολουθήσουν όλοι μαζί την αναμέτρηση με την Κροατία.

Μία από τις μεγαλύτερες οθόνες που μπορεί να φανταστεί κανείς - 140 τετραγωνικά μέτρα και προσαρμοσμένη να αποδίδει με το φως της ημέρας - έχει εγκατασταθεί στους πρόποδες του Πύργου του Άιφελ, με αρκετές άλλες τοποθετημένες στα πλάγια γύρω από έναν τεράστιο χώρο.

Το fanzone είχε γεμίσει ασφυκτικά τέσσερις ώρες πριν από την έναρξη - με πολλούς άλλους να μην μπορούν να εισέλθουν, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν τα τεράστια πλήθη και υπήρξαν μερικές μικρές εντάσεις μεταξύ των οπαδών και της αστυνομίας.

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στο Παρίσι σε επιφυλακή είναι τα νοσοκομεία για τυχόν αντιμετώπιση περιστατικών.

