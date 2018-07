Ο θάνατος του Τάιλερ Χάνεϊκατ έχει συγκλονίσει το παγκόσμιο μπάσκετ ενώ νέα στοιχεία δείχνουν πως ίσως αυτοκτόνησε και και δεν έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά.

Aν και αρχικά μεταδόθηκε πως σκοτώθηκε από ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία, τα νέα στοιχεία σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της αστυνομίας του Λος Άντζελες, δείχνουν πως ο 27χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα από το δικό του όπλο και όχι από τα πυρά αστυνομικού.

«Αναφορικά στο χθεσινοβραδινό περιστατικό με ανταλλαγή πυροβολισμών στο Βαν Νάις, φαίνεται πως ο ύποπτος δεν χτυπήθηκε από πυρά αστυνόμου. Ο ύποπτος φαίνεται να φέρει τραύματα που προκλήθηκαν από εκπυρσοκρότηση δικού του όπλου,» τονίζεται στην ανάρτηση του LAPD στο Twitter.

UPDATE: Regarding last nights Officer-Involved Shooting in Van Nuys Division, it appears as if the suspect was not struck by any officer’s gunfire. The suspect appears to have sustained injuries consistent with a self-inflicted gunshot wound.

Τις ίδιες πληροφορίες περί αυτοκτονίας του Τάιλερ Χάνεϊκατ φέρεται να επιβεβαιώνει ένας συγγενής του σύμφωνα με όσα έγραψε αμερικανός δημοσιογράφος.

Ο δημοσιογράφος μεταφέρει τα λόγια μέλους της οικογένειας του αθλητή.

«Ήρθε από την Ρωσία σε κακή διάθεση. Δεν υπάρχει περίπτωση να πυροβόλησε εναντίον των αστυνομικών. Αυτό που άκουσαν ήταν ο θόρυβος από τον πυροβολισμό εναντίον του, όχι εναντίον των αστυνομικών. Περίμεναν για ώρες μέχρι να μπουν στο σπίτι. Θα μπορούσαν να τον έχουν σώσει», ανέφερε ο συγγενής του Χάνεϊκατ, σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου Ρόι Κοέν.

One of Tyler Honeycutt's family members: "He came back from Russia in a bad mood. There's no way He was shooting at the cops. The gun shot that they heard was him shooting himself, not at them. They waited for hours untill they came inside. Maybe they could have save him"