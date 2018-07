Την είδηση του θανάτου του 27χρονου Αμερικανού μπασκετμπολίστα, Τάιλερ Χάνεϊκατ, μεταδίδουν εδώ και λίγη ώρα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε προηγηθεί ανταλλαγή πυρών του Χάνεϊκατ με αστυνομικούς, όταν αυτοί έφτασαν έξω από το σπίτι του στο Σέρμαν Όουκς της Καλιφόρνια, μετά από κλήση της μητέρας του παίκτη στην αστυνομία δηλώνοντας πως ο γιος της φέρεται αλλοπρόσαλλα.

Με τελευταία ανάρτησή τους στο Twitter, οι αστυνομικές Αρχές του Λος Άντζελες (LAPD) ενημέρωσαν πως η ομάδα αστυνομικών SWAT (Special Weapons And Tactics) μπήκε στο σπίτι και εντόπισε έναν άνδρα, ο οποίος δεν ανταποκρινόταν. Η LAPD εξακρίβωσε εν συνεχεία το θάνατό του.

Unnamed Former NBA, UCLA Player Unresponsive Following Shootout with LAPD: Report - Newsweek https://t.co/F4WizleZ2c pic.twitter.com/C5ADkrF7m8