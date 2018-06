Η Ιαπωνία πέτυχε χθες την πρώτη της νίκη στο φετινό Μουντιάλ, όμως οι Ιάπωνες φίλαθλοι ήταν εκείνοι που «έκλεψαν την παράσταση» μετά το τέλος του αγώνα.

Κρατώντας μεγάλες σακούλες σκουπιδιών, τις οποίες είχαν φέρει μαζί τους, οι οπαδοί καθάρισαν σχολαστικά τις κερκίδες, φροντίζοντας να μην αφήσουν σκουπίδια πίσω τους.

Το BBC επισημαίνει πως δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουν κάτι τέτοιο οι οπαδοί των «μπλε σαμουράι».

«Δεν είναι μόνο μέρος της κουλτούρας του ποδοσφαίρου, αλλά μέρος της ιαπωνικής κουλτούρας», τονίζει στο BBC ο αθλητικός δημοσιογράφος Scott McIntyre, ο οποίος εργάζεται στην Ιαπωνία. Τώρα βρίσκεται στη Ρωσία, ακολουθώντας την ομάδα, και σημειώνει ότι δεν τον εξέπληξε καθόλου αυτή η κίνηση των Ιαπώνων φιλάθλων.

