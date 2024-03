Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ ο Δημήτρης Κόκοτας

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς ο Δημήτρης Κόκοτας.

Ο τραγουδιστής υπέστη έμφραγμα και η κατάστασή του κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Ο Δημήτρης Κόκοτας διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και υπεβλήθη σε στεφανιογραφία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως κατά τη διάρκεια προβών για το show Just the 2 of Us στο οποίο συμμετέχει ως διαγωνιζόμενος με την Τραϊάνα Ανανία, ένιωσε έντονη αδιαθεσία.

Αφού κάλεσε ασθενοφόρο, διεκομίσθη στο Γ. Γεννηματάς όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.