Ζωή Κωνσταντοπούλου: Την καταγγέλλουν ότι φωτογράφισε με το κινητό της την Μπακογιάννη

Σκηνικό έντασης καταγράφηκε σήμερα στη Βουλή, κατά τη διάρκεια διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, με βουλευτές να καταγγέλλουν πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», να «σηκώνει» το κινητό της και να φωτογραφίζει την Ντόρα Μπακογιάννη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μεταξύ άλλων, διαμαρτυρήθηκε για τον «χρονοκόφτη», δηλαδή το σύστημα περιορισμού του χρόνου ομιλιών στα μικρόφωνα της Ολομέλειας, αναφέροντας πως μ' αυτόν τον τρόπο δεν επιτυγχάνεται η καλύτερη χρονική διευθέτηση των συνεδριάσεων.

Όπως ειπώθηκε, μέλη της Διάσκεψης κατήγγειλαν ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σήκωσε το κινητό της τηλέφωνο προκειμένου να βιντεοσκοπήσει και να φωτογραφίσει την Ντόρα Μπακογιάννη, γεγονός που έγινε αντιληπτό από την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρο της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη, που διαμαρτυρήθηκε έντονα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τι αλλάζει με τον «κόφτη» στη Βουλή

Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου θα τεθεί στην κρίση της Ολομέλειας η εισήγηση του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για τηντροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής.

Ειδικότερα, με την πρόταση του προέδρου της Βουλής:

εισάγεται διασφάλιση με ηλεκτρονικό τρόπο για την τήρηση των χρόνων ομιλιών και ορίζεται ότι «ο χρόνος όλων των ομιλιών ελέγχεται ηλεκτρονικά και αυτόματα με τη χρήση σχετικής εφαρμογής. Μετά την παρέλευση του χρόνου αγόρευσης, η εφαρμογή διακόπτει αυτόματα τη χρήση του μικροφώνου από τον ομιλούντα».

ορίζεται ότι οι υπουργοί και οι πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, πέρα από τον χρόνο που προβλέπεται, θα μπορούν να λαμβάνουν τον λόγο μέχρι τρεις φορές.

εισάγεται διευκρίνιση ως προς το χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορεί να προβάλλεται αντίρρηση ή να προβάλλονται αντιρρήσεις ως προς τη συνταγματικότητα νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου ή τροπολογίας σε περίπτωση ενιαίας συζήτησης επί της αρχής, επί των άρθρων και επί του συνόλου. Έτσι το άρθρο 100 του Κανονισμού θα αναδιατυπωθεί και θα ορίζει ότι «σε περίπτωση ενιαίας συζήτησης επί της αρχής, επί των άρθρων και επί του συνόλου, αντίρρηση που προβάλλεται ή αντιρρήσεις που προβάλλονται από περισσοτέρους ως προς τη συνταγματικότητα νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου ή τροπολογίας μπορεί να προβάλλεται ή να προβάλλονται μέχρι το πέρας του χρόνου που διατίθεται αρχικά στους εισηγητές και τους ειδικούς αγορητές, συζητείται δε ή συζητούνται μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας».

ορίζεται ότι ουδείς λαμβάνει τον λόγο υπό διπλή ιδιότητα σε συνεδρίαση οποιουδήποτε οργάνου της Βουλής.

Οι προτάσεις αλλαγής του Κανονισμού της Βουλής απασχόλησαν τη Διάσκεψη των Προέδρων, σε μια συζήτηση που κράτησε περίπου 2,5 ώρες. Οι προτάσεις εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία.