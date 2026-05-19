Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ψηφίστηκε η άρση της ασυλίας της

Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τις δύο υποθέσεις άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με την αντιπαράθεση να παίρνει μεγάλες διαστάσεις τόσο απέναντι στην κυβέρνηση όσο και μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Βουλή ενέκρινε και στις δύο περιπτώσεις την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η πρώτη υπόθεση αφορά μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση που έχει καταθέσει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με 162 βουλευτές να ψηφίζουν υπέρ.

Η δεύτερη σχετίζεται με μήνυση δύο δικαστικών λειτουργών για υπόθεση παράνομης βιντεοσκόπησης στα δικαστήρια της Λάρισας, όπου η σχετική πρόταση εγκρίθηκε με 177 θετικές ψήφους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε να μη συζητηθούν οι δύο υποθέσεις, υποστηρίζοντας ότι οι διαδικασίες έχουν πολιτικά κίνητρα και αποσκοπούν στον περιορισμό της δημόσιας παρουσίας και της κριτικής που ασκεί στην κυβέρνηση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα γεγονότα της προηγούμενης Παρασκευής, ασκώντας έντονη κριτική στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, την οποία χαρακτήρισε αντιδημοκρατική και «κακοποιητική».

Επιπλέον, εξέφρασε αντιρρήσεις για την παρουσία του αντιπροέδρου της Βουλής, Κώστα Γεωργαντά, στην προεδρία της συνεδρίασης, λόγω της ιδιότητάς του ως προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας. Μάλιστα, κάλεσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να απέχουν από την ψηφοφορία, υποστηρίζοντας ότι δεν θα μπορούσαν να κινηθούν ανεξάρτητα από τη θέση του υπουργού Υγείας.

Ο κ. Γεωργαντάς απάντησε στις αιτιάσεις της, δηλώνοντας ότι, αν υπάρχουν ενστάσεις προς το πρόσωπό του ή προς το προεδρείο, μπορεί να κατατεθεί πρόταση μομφής.

Η ένταση επεκτάθηκε και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Δημήτρης Μάντζος ανακοίνωσε εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ότι το κόμμα δεν θα συμμετάσχει στην ψηφοφορία για την υπόθεση Γεωργιάδη, ενώ στη δεύτερη υπόθεση τάχθηκε υπέρ της άρσης ασυλίας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ