Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ως αγρότισσα, στρατιωτικός και άλλες AI εκδοχές της παρουσίασε το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας

Το κυβερνητικό πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας εν όψει των επόμενων εκλογών παρουσίασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο αμφιθέατρο Μιλτιάδης Έβερτ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του προγράμματος της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε ότι το κόμμα της στοχεύει στον άνθρωπο και την κοινωνία και αφορά όλες τις εκφάνσεις και τους τομείς της διακυβέρνησης.

«Ο άνθρωπος μπροστά. Αυτή είναι η μεγάλη νίκη της Πλεύσης Ελευθερίας, που βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Ενα δίκτυο ανθρώπων εργάζεται για το πρόγραμμά μας», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και συμπλήρωσε: «Δεν είμαστε μονοθεματικό κόμμα. Έχουμε πρόγραμμα. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανη για αυτό που κάνουμε σήμερα και το οποίο είναι πρωτοποριακό. Για αυτό το πρόγραμμα δούλεψαν πάνω από 60 προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, 150 από την Ελλάδα, ενώ εργάστηκαν και άλλοι από όλο τον πλανήτη».

Επίσης, η πρόεδρος του κόμματος σημείωσε, μεταξύ άλλων, πριν να παρουσιάσει το πρόγραμμα: «Μια κυψέλη ανθρώπων δουλεύουν για να καταρτίσουν κάθε επί μέρους πρόταση. Αυτό που κάνουμε σήμερα γράφει ιστορία. Από αύριο το πρόγραμμά μας θα ζυμώνεται με τον κόσμο».

Οι ενότητες του προγράμματος είναι:

Οικονομία – Χρέος

Ειδικό θέμα : Δημογραφικό

Περιβάλλον – Ενέργεια – Νερό

Ειδική ενότητα: Δικαιώματα των ζώων

Πολιτική Προστασία – Δασοπροστασία-Διάσωση – Προστασία Ανθρώπινης Ζωής

Παραγωγική δραστηριότητα

Αγροτική ανάπτυξη – Τοπικές οικονομίες – Πρωτογενής τομέας

Εργασία – Προστασία εργαζομένων

Υγεία

Στέγη – Πλειστηριασμοί – Νεολαία

Παιδεία

Αθλητισμός

Εξωτερική πολιτική – Ειρήνη – Διεθνείς Οργανισμοί

Αυτοδιοίκηση – Κοινοτισμός – Αποκέντρωση – Νησιωτικότητα

Δημοσιογραφία – Ενημέρωση – Ελευθερία του Τύπου

Τέχνες – Πολιτισμός

Γυναίκες – Ισότητα – Ανθρώπινα δικαιώματα

Σκοπός του προγράμματος, όπως αναφέρει το κόμμα, είναι:

Να φέρουμε την κοινωνία ξανά μπροστά,

Να χτίσουμε μια ουσιαστική δημοκρατία, με συμμετοχή των ανθρώπων στα κοινά, με ανεξάρτητη δικαιοσύνη, πλήρη διαφάνεια, αξιοκρατία, ισονομία, κατάργηση κάθε είδους προνομίων, ασυλιών και ειδικής μεταχείρισης

Να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, με ισότητα και ελευθερία

Να απαλλάξουμε την χώρα μας και τους πολίτες της από τα παράνομα χρέη και να φέρουμε κοινωνική δικαιοσύνη

Να προστατεύσουμε τους ανθρώπους, την αξιοπρέπειά τους, την πλήρη πρόσβαση στη στέγη, στα βιοτικά αγαθά, στην παιδεία, την υγεία, την εργασία, τον πολιτισμό

Να στηρίξουμε τη νέα γενιά και να ανοίξουμε χώρο ύπαρξης και δρόμους πρωτοβουλίας και χειραφέτησης για τους νέους και τις νέες στη χώρα μας

Να ενθαρρύνουμε την δημιουργία, την διανόηση, την σκέψη

Να δώσουμε στον πολιτισμό την θέση και το περιεχόμενο που αξίζει, να προαγάγουμε τις τέχνες

Να προστατεύσουμε την πατρίδα μας, τον πλούτο της και τα δημόσια αγαθά

Να προωθήσουμε την ειρήνη και την ευημερία των λαών

Να προασπίσουμε το περιβάλλον και τη φύση

Να προστατεύσουμε τα ζώα και όλα τα έμβια όντα

Να απελευθερώσουμε ουσιαστικά την ενημέρωση και την πρόσβαση των ανθρώπων στην πληροφορία

Να στηρίξουμε έμπρακτα τους ανθρώπους στις πόλεις, στα χωριά, στην ύπαιθρο, στην περιφέρεια,

Να ενδυναμώσουμε ουσιαστικά την πρωτογενή παραγωγή, την διατροφική αυτάρκεια και τις προοπτικές της κοινωνίας

Να χτίσουμε ένα πραγματικό κοινωνικό κράτος δικαίου για όλες και όλους

Να μεριμνήσουμε για τις γενιές που μεγαλώνουν και να τους εξασφαλίσουμε αξιοβίωτες συνθήκες, αξιοπρεπή σύνταξη και πλήρη κοινωνική πρόνοια μέριμνα

Να φροντίσουμε για τα δικαιώματα των πιο ευάλωτων ανθρώπων, για την πλήρη συμπερίληψή τους και την συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή-

Να θωρακίσουμε τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, εξασφαλίζοντάς τους μια ζωή με ασφάλεια, μια ζωή χωρίς χρέος, με παιδεία και πολιτισμό αντάξιο της συλλογικής κληρονομιάς μας, με επιλογές, δυνατότητες, ελευθερία.

Παράλληλα, το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας περιλαμβάνει και τα εξής ειδικά θέματα:

Νέο εκλογικό σύστημα

Γλυπτά Παρθενώνα

Γερμανικές οφειλές

Διασπορά

Οδική ασφάλεια

Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε τα εξής σχετικά με το πρόγραμμά του κόμματος: «Είναι ένα πρόγραμμα που θα συνεχίσει να είναι αντικείμενο δημόσιας γνώσης, διαβούλευσης και συμμετοχής, ακόμη και όταν, πολύ περισσότερο όταν, η κοινωνία μας, εσύ, εσείς, μας εμπιστευτείτε την ευθύνη να το εφαρμόσουμε. Και τότε ακόμη, πολύ περισσότερο τότε, θα είμαστε σε σχέση ανοιχτής επικοινωνίας, διαβούλευσης, ανταλλαγής, συνεργασίας και συμμετοχής».

«Το πρόγραμμα αυτό το εκπονούμε και το φτιάχνουμε μαζί. Γιατί η πρόθεσή μας και η δέσμευσή μας είναι το πρόγραμμά μας να το εφαρμόσουμε στα αλήθεια. Και για να γίνει αυτό, προϋπόθεση είναι ο κόσμος, η κοινωνία, να το γνωρίζει, να το αγκαλιάσει, να το στηρίξει και, σε πολλά πεδία κοινωνικής και συλλογικής συμμετοχής, να το εμπλουτίσει, να το βελτιώσει, να το ενσαρκώσει, να το χοηματοδοτήσει, να το υπερασπιστεί. Το πρόγραμμά μας, που είναι ανοιχτό, ζωντανό, συμμετοχικό και εξελισσόμενο, φέρνει τον άνθρωπο μπροστά και την κοινωνία στο επίκεντρο» πρόσθεσε.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε επίσης, ότι το κόμμα της θα στηρίξει την «κατάργηση του ηλικιακού ορίου εκλογιμότητας και την εναρμόνιση του δικαιώματος του εκλέγειν με το δικαίωμα του εκλέγεσθαι».

«Σήμερα, ψηφίζουν οι νέοι από την ηλικία των 17 ετών, όμως δεν μπορούν να εκλεγούν. Αυτό τελειώνει. Δικαίωμα εκλέγεσθαι αποκτούν όλοι οι πολίτες που έχουν δικαίωμα εκλέγειν και οι νέοι 17-25 ετών θα μπορούν να εκπροσωπούν τους συνομηλίκους και τους συμπολίτες τους στη Βουλή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, το κυβερνητικό πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας περιλαμβάνει αποκατάσταση του 13ου και 14ου μισθού, κατάργηση άδικων φόρων όπως ο ΕΝΦΙΑ, μείωση ΦΠΑ, μισθολογική αποκατάσταση των εργαζομένων στους τομείς της υγείας και της παιδείας, εξωτερική πολιτική βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και στην εθνική συνεννόηση, εξωτερική πολιτική βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και στην εθνική συνεννόηση, εμβάθυνση των δημοκρατικών θεσμών με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, αποκατάσταση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, ενίσχυση του αγροτικού τομέα και της πρωτογενούς παραγωγής, όπως και ενίσχυση της οικογένειας και των μητέρων, οι οποίες, όπως είπε, πρέπει να ενισχύονται από το κράτος.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας ότι η Πλεύση Ελευθερίας σε περίπτωση που συμμετέχει ή αναδειχτεί στην κυβέρνηση, θα διεκδικήσει από πρώην κυβερνητικά στελέχη, ακόμη και με αστικές δικαστικές διαδικασίες, τα χρήματα που έχουν κατασπαταλήθει, όπως είπε, στον αγροτικό τομέα και στον τομέα των επιδοτήσεων.

«Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι κυρίως να φέρουμε τους ανθρώπους στο επίκεντρο, τον άνθρωπο μπροστά, τη δημοκρατία παντού. Εμείς δεν αστειευόμαστε. Μιλάμε για πραγματική δημοκρατία, αυτήν που φοβάται το σύστημα. Δημοκρατία για εμάς σημαίνει παρεμβάσεις στο επίπεδο της κοινοβουλευτικής λειτουργίας. Μια Βουλή ζωντανή, με βουλευτές παρόντες, με υποχρεωτικότητα της παρουσίας αλλά και παρεμβάσεις δημοκρατίας που προέρχονται από την κοινωνία. Τέρμα στους διορισμούς της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την κυβέρνηση. Τέρμα στη βουλευτική ασυλία, τέρμα στην υπουργική ασυλία, τέρμα στα προνόμια. Ισότητα για όλες και για όλους» συμπλήρωσε.

«Και να οδηγήσουμε στο τέλος τη χώρα μας σε αυτό το οποίο είναι καιρός να γίνει μετά από 51 χρόνια από την υιοθέτηση του Συντάγματος του 1975, δηλαδή τη Συντακτική Συνέλευση, την υιοθέτηση νέου Συντάγματος που θα εμπεδώνει και θα ενισχύει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την άμεση δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών, την πλήρη ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Ανάμεσα στα άρθρα που η Πλεύση Ελευθερίας θα επιδιώξει να αναθεωρηθούν είναι το άρθρο που προβλέπει ηλικιακά τους περιορισμούς στην εκλογιμότητας των πολιτών και αφήνει τη νέα γενιά, τους νέους κάτω των 25 ετών, έξω από την δυνατότητα της δημοκρατικής κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης» ανέφερε, επίσης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.