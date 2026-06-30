Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η Βουλή αποφάσισε άρση ασυλίας για τρεις δικογραφίες

Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τρεις δικογραφίες που συνδέονται με την παρουσία της ως συνηγόρου οικογενειών θυμάτων στην υπόθεση των Τεμπών αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, με 173 βουλευτές να ψηφίζουν υπέρ, 36 κατά και 27 να δηλώνουν «παρών». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «πολιτική δίωξη» και χαρακτήρισε τις υποθέσεις «γελοίες ψευδο-δικογραφίες».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Οι τρεις δικογραφίες

Η πρώτη δικογραφία αφορά αναφορά δικαστικής γραμματέως στη Λάρισα και συνδέεται με περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν στις 20 Μαρτίου 2026, εντός του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, η υπόθεση περιλαμβάνει αδικήματα σχετικά με προσωπικά δεδομένα, παραβίαση απορρήτου προφορικής συνομιλίας, διακοπή και σοβαρή διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και απλή συνέργεια σε απόπειρα διακεκριμένης φθοράς πράγματος που χρησιμεύει για κοινό όφελος.

Η δεύτερη δικογραφία σχηματίστηκε μετά από έκθεση αστυνομικού της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας. Αφορά φερόμενη παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, τελέστηκε σε βάρος του συγκεκριμένου αστυνομικού, επίσης στις 20 Μαρτίου 2026, μέσα στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας.

Η τρίτη δικογραφία σχηματίστηκε έπειτα από έκθεση τριών αστυνομικών και αφορά περιστατικό στην είσοδο του συγκροτήματος «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την 1η Απριλίου 2026. Στον χώρο αυτό διεξάγεται η κύρια δίκη για την υπόθεση των Τεμπών. Η δικογραφία αφορά φερόμενη παραβίαση προσωπικών δεδομένων κατά συρροή.

Η αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε έντονα στην απόφαση, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πολιτική δίωξη σε βάρος της. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ανέφερε ότι μία από τις αστυνομικούς που τη μήνυσαν ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε επίσης τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ότι δεν έκανε δεκτό το αίτημά της να μετατεθεί η συζήτηση για άλλη ημέρα.

Σε επιστολή της προς τον Νικήτα Κακλαμάνη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι είναι «πρωτοφανές» να καλείται βουλευτής, και μάλιστα πολιτική αρχηγός, σε συνεδρίαση που την αφορά σε ημέρα κατά την οποία είχε γνωστό και δημόσιο κώλυμα. Υποστήριξε ακόμη ότι ο πρόεδρος της Βουλής «δεν είναι όργανο της παράταξής του, αλλά θεσμικός εγγυητής» των αρχών της κοινοβουλευτικής λειτουργίας.

Απαντώντας με δική του επιστολή, ο Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θα πρέπει να εξετάσει αν τα καθήκοντά της ως δικηγόρου της επιτρέπουν να ασκεί απρόσκοπτα τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα.

Μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο πρόεδρος της Βουλής είπε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου επικοινώνησε μαζί του αργά το βράδυ της Κυριακής ζητώντας μετάθεση της συζήτησης, αν και, όπως ανέφερε, είχε ενημερωθεί ήδη από την προηγούμενη Πέμπτη.