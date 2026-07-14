Ζωή Κωνσταντοπούλου: Άρση ασυλίας εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε σήμερα Τρίτη (14/7), κατά πλειοψηφία, να εισηγηθεί προς την Ολομέλεια την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες -η συνεδρίαση είναι κεκλεισμένων των θυρών- και υπέρ της άρσης ασυλίας τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ.

Από την αντιπολίτευση, -εκτός από την Ελληνική Λύση που δήλωσε «παρών» στην ψηφοφορία- όλα τα υπόλοιπα κόμματα, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, η υπόθεση αφορά μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον της κ. Κωνσταντοπούλου, την οποία έχει καταθέσει ο Αχιλλέας Νταβέλης, επιχειρηματίας από τον Βόλο.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν προσήλθε στην Επιτροπή, ενώ με επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, Γιώργο Γεωργαντά, καταγγέλλει «άκρως κακοποιητική και πολλαπλώς παράνομη συμπεριφορά εναντίον της», ενώ κάλεσε όλους τους βουλευτές να απέχουν από την διαδικασία.

«Ουδέποτε ενημερώθηκα για την συνεδρίαση. Μέχρι σήμερα δεν μου έχουν χορηγηθεί τα πρακτικά για να ασκήσω τα δικαιώματά μου, μολονότι τα ζητώ από τις 9/7/2026», τονίζει χαρακτηριστικά στην επιστολή της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και προσθέτει:

«Λόγω της επανειλημμένης κακοποιητικής συμπεριφοράς που έφθασε κατά την περασμένη Πέμπτη σε πρωτοφανείς καταστάσεις χυδαίων και αγοραίων προσβολών και σε αναφορές παραβιάσεων της Γενετήσιας Ελευθερίας που έγιναν από βουλευτή της ΝΔ εναντίον μου, έχω ζητήσει τα πρακτικά της συνεδρίασης που ακόμα δεν έχουν συνταχθεί-θεωρηθεί καθώς και το ηχητικό, αλλά έχω υποβάλει δύο Αναφορές εναντίον των βουλευτών της ΝΔ Γεωργαντά και Υψηλάντη οι οποίες θα πρέπει να κριθούν πρώτα και προ πάσης συνεδριάσεως της Επιτροπής επί υποθέσεως που με αφορά. Τα πρακτικά εξακολουθούν να μην μου παραδίδονται».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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