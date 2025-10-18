Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε on air από τον ΣΚΑΪ μετά από ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα

Ένταση σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας», αποχώρησε αιφνιδίως από το στούντιο, διακόπτοντας τη συνέντευξή της μόλις δύο λεπτά μετά την έναρξή της. Η ένταση προκλήθηκε όταν η παρουσιάστρια τη ρώτησε για το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε άμεσα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν συνεχίσετε να με ρωτάτε, θα φύγω», επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πιο σημαντικά ζητήματα που αφορούν τους πολίτες. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όταν τέθηκε νέα ερώτηση για τον Πάνο Ρούτσι, η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» αποχώρησε από το στούντιο, αφήνοντας το μικρόφωνο χωρίς να κάνει άλλη δήλωση.

Μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, η Φαίη Μαυραγάνη επανήλθε στο πλατό και σχολίασε το περιστατικό, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της δημοσιογραφίας στον δημόσιο διάλογο: «Δεν είναι δουλειά των πολιτικών να μας υπαγορεύουν τις ερωτήσεις. Εμείς ρωτάμε ό,τι θεωρούμε δημοσιογραφικά σημαντικό, και ο καλεσμένος επιλέγει αν θα απαντήσει ή όχι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να αποχωρήσει». Με χιουμοριστική διάθεση πρόσθεσε: «Ήταν η πιο σύντομη συνέντευξη της ζωής μου».



