Ζαχαράκη για Πανελλήνιες: «Θα πρέπει να καταργηθούν οι εξετάσεις»

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στάθηκε στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα, τον θεσμό των Πανελληνίων Εξετάσεων και την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

«Το 2026 θα είναι μία χρονιά, που θα χαρακτηρίζεται από τον διάλογο για το κομμάτι της παιδείας, και δεν θα φτάνει μόνο στο Λύκειο, γιατί μιλάμε μόνο γι' αυτό, αλλά ως εκπαιδευτική βαθμίδα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά» ανέφερε αρχικά η κυρία Ζαχαράκη.

«Δυστυχώς, το παιδί που πηγαίνει Λύκειο έχει χάσει και τη χαρά του, γιατί έχει γίνει προθάλαμος για την Τρίτη και τις εξετάσεις που θα δώσει. Εμείς θα ξεκινήσουμε από το νηπιαγωγείο και θα φτάσουμε -με μεγαλύτερη ένταση- στο διάλογο για το Λύκειο. Εάν με ρωτήσεις, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να φτάσουμε στο σημείο που θα πρέπει να καταργηθούν οι εξετάσεις, αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί. Πρέπει κάθε κατάργηση, κάθε αλλαγή να γίνεται με υπευθυνότητα και όχι ως πυροτέχνημα» διευκρίνισε η υπουργός παιδείας.

«Θα πρέπει να έχουμε αντιπροτείνει ένα αξιόπιστο σύστημα εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο, όμως, ωστόσο οι Εξετάσεις παραμένουν από τους πιο έμπιστους θεσμούς στην Ελλάδα» κατέληξε, μιλώντας στο Mega.