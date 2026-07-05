Υπόθεση Ντόκου: «Χρησιμοποιήσαμε μακιγιάζ και σίγουρα όχι τεχνητή νοημοσύνη» λένε οι δύο Ρώσοι φαρσέρ

Για την υπόθεση του Θάνου Ντόκου μίλησαν οι δύο Ρώσοι φαρσέρ, Βόβαν και Λέξους, που προσποιήθηκαν τους Ουκρανούς αξιωματούχους και μίλησαν μαζί του για το ζήτημα του θαλάσσιου drone στη Λευκάδα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», έδωσαν τη δική τους εκδοχή για την υπόθεση.

«Μας εξέπληξε πολύ όταν είδαμε τις εξηγήσεις του για αυτή τη συνομιλία. Δεν μπορέσαμε να τις ακούσουμε γιατί δεν γνωρίζουμε ελληνικά, αλλά είδαμε στιγμιότυπα. Αν δεν κάνω λάθος, βρισκόταν σε ένα εστιατόριο ή καφέ. Και νομίζω ότι το να συζητά κανείς τέτοια ευαίσθητα θέματα μέσα σε έναν τέτοιο χώρο, όπου υπάρχουν σερβιτόροι και άλλοι πελάτες γύρω, αποτελεί επίσης σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι αντίστοιχο στη Ρωσία, όπου ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας θα συζητούσε ή θα έδινε συνέντευξη μέσα σε εστιατόριο ή καφέ, αφού οι πληροφορίες που χειρίζεται είναι άκρως απόρρητες. Αυτό απλώς δεν είναι φυσιολογικό ούτε επαγγελματικό».

Γιατί επέλεξαν τον Θάνο Ντόκο

Απαντώντας στην ερώτηση γιατί επέλεξαν ως στόχο τον Θάνο Ντόκο, εξήγησαν: «Δεν τον επιλέξαμε εσκεμμένα. Ήταν απλώς ένα όνομα σε μια λίστα και, για να είμαι ειλικρινής, δεν είχαμε σκοπό να του κάνουμε φάρσα. Στην πραγματικότητα, γυρίζαμε μια τηλεοπτική εκπομπή στην οποία κάναμε φάρσες σε διάφορους συμβούλους εθνικής ασφάλειας στις χώρες της Βαλτικής και των Βαλκανίων. Αφού μιλήσαμε με συμβούλους εθνικής ασφάλειας της Βαλτικής και έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Ρουμανίας, σκεφτήκαμε: ''Γιατί να μην καλέσουμε και τον Έλληνα σύμβουλο εθνικής ασφάλειας; Γιατί όχι;''. Είπαμε λοιπόν να το δοκιμάσουμε. Στην αρχή το ξεχάσαμε– αλλά ίσως εκείνος να ήθελε πραγματικά να συμμετάσχει στην εκπομπή μας. Τελικά, το γραφείο του ανταποκρίθηκε, κάναμε τη φάρσα και μετά το ξεχάσαμε. Μας εξέπληξε πολύ το γεγονός ότι το θέμα πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις στη χώρα σας, καθώς για εμάς ήταν απλώς ένας συνομιλητής ανάμεσα σε άλλους, τίποτα το ιδιαίτερο – ένας άνθρωπος με τον οποίο μιλήσαμε και μετά το ξεχάσαμε».

Και συνέχισαν: «Καλύτερα να περιγράψει ο ίδιος ποιες διαδικασίες ακολούθησε, γιατί εμείς απλώς στείλαμε ένα email από λογαριασμό Gmail, στο γενικό γραφείο του Πρωθυπουργού και μετά το ξεχάσαμε. Αν δεν κάνω λάθος, μας απάντησαν έπειτα από μία εβδομάδα. Ειλικρινά, η συγκεκριμένη συνομιλία θα μπορούσε καν να μην είχε πραγματοποιηθεί, γιατί είχαμε άλλο προγραμματισμένο ραντεβού την ώρα που ορίστηκε. Ήταν απλώς ένα email από Gmail, τίποτα ιδιαίτερο. Του προτείναμε να μιλήσουμε μέσω Zoom και εκείνος συμφώνησε. Συζητήσαμε όσα είχαμε να πούμε, τίποτα περισσότερο. Ξέρετε τι είχε πραγματικά ενδιαφέρον; Ότι η αντίδραση από την Ελλάδα ήρθε μόλις την τρίτη ημέρα μετά τη δημοσίευση της συνομιλίας. Στη Ρωσία είχε δημοσιευθεί ήδη τέσσερις ημέρες νωρίτερα, την Τετάρτη».

Υπόθεση Ντόκου: Οι δύο Ρώσοι φαρσέρ δεν χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη

Απαντώντας στους ισχυρισμούς ότι πρόκειται για υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, είπαν: «Ίσως να πιστεύουν ότι είμαστε κάποια οργάνωση της KGB. Αν θεωρούν ότι ένα απλό μακιγιάζ είναι μια μυστική ειδική επιχείρηση, τότε εντάξει. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι λυπάμαι για τις διαδικασίες εθνικής ασφάλειας της χώρας σας, αν πιστεύουν ότι ένα απλό μακιγιάζ αποτελεί ειδικό εργαλείο εναντίον της Ελλάδας. Για εμάς δεν είναι κάτι ιδιαίτερο ούτε καινούργιο, γιατί έχουμε δεχθεί πολλές παρόμοιες κατηγορίες από διάφορους υψηλόβαθμους αξιωματούχους με τους οποίους έχουμε συνομιλήσει, και ο κ. Ντόκος δεν αποτελεί εξαίρεση. Πάντα λέμε το ίδιο: αν κάποιος έχει αποδείξεις ότι εργαζόμαστε για μυστικές υπηρεσίες ή για την κυβέρνηση, ας τις παρουσιάσει. Ωστόσο, σε περισσότερα από δέκα χρόνια δραστηριότητας δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ κάτι τέτοιο» ενώ σε όσους τους κατηγορούν πως εργάζονται για το Κρεμλίνο ως μυστικοί πράκτορες ή κάτι αντίστοιχο: «Φυσικά. Όπως κάνουμε πάντα. Γιατί αν αυτό ήταν αλήθεια, δεν θα δημοσιεύαμε αυτή τη συνομιλία. Κατά τη γνώμη μου, προέβαλαν αυτή τη δικαιολογία για να μη φανεί ότι απέτυχαν. Πιστεύετε πραγματικά ότι οι μυστικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν Gmail για να εξαπατήσουν συμβούλους εθνικής ασφάλειας ή ότι χρησιμοποιούν απλώς μακιγιάζ; Εγώ δεν το πιστεύω».

Επίσης, απαντώντας σε ερώτηση για το εάν χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη μόνο για να αναδημιουργήσουν το πρόσωπό του ή και τη φωνή του ή δεν χρησιμοποίησαν κάτι από αυτά, απάντησαν: «Όπως απάντησα, χρησιμοποιήσαμε μακιγιάζ και σίγουρα όχι τεχνητή νοημοσύνη. Δεν συνέβη μόνο σε αυτή την περίπτωση, έχουμε μεγάλη εμπειρία στο μακιγιάζ και σε τέτοιου είδους μεταμφιέσεις. Και πραγματικά, γιατί να χρειαστεί να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο για να ξεγελάσουμε εκείνον, έναν άνθρωπο για τον οποίο δεν είχαμε καν ακούσει ποτέ; Γιατί να μπούμε σε μια τόσο ειδική διαδικασία; Μπορείτε να δείτε προηγούμενες δουλειές μας, όπου κάναμε φάρσες σε πολιτικούς, και να διαπιστώσετε πώς το κάνουμε: είτε με βίντεο είτε απλώς με ένα τηλεφώνημα. Αυτή ήταν μια βιντεοκλήση, φυσικά, αλλά μπορείτε να κάνετε έρευνα για τη φωνή του Αλεξέι, ο οποίος υποδυόταν τον Ουμέροφ. Ναι, πιστεύουν επίσης ότι η φωνή μου είχε αλλοιωθεί ώστε να ακούγεται σαν του Ρουστέμ Ουμέροφ. Μπορείτε όμως να δείτε πώς πραγματικά λειτουργεί. Εξακολουθούν να το πιστεύουν. Μπορείτε να κάνετε έρευνα για την φωνή και πιστεύω ότι θα επιβεβαιώσει πως πρόκειται για την πραγματική φωνή του Αλεξέι και όχι του κ. Ουμέροφ ή κάποιου άλλου».

Επίσης, για το μοντάζ που έχει γίνει στο βίντεο και εάν αφαιρέθηκε κάποιο μέρος στο οποίο ίσως να υπήρχε κάποια διαβαθμισμένη πληροφορία που μοιράστηκε μαζί τους ο κ. Ντόκος είπαν: «Δεν γνωρίζουμε τι θεωρείται πραγματικά διαβαθμισμένη πληροφορία από την ελληνική πλευρά. Αφαιρέσαμε απλώς όσα δεν είχαν ενδιαφέρον για εμάς. Όταν μεταδίδετε μια συνέντευξη, δεν δημοσιεύετε ολόκληρη τη συνομιλία».

Απαντώντας στο ποιες θα ήταν οι συνέπειες στη Ρωσία εάν συνέβαινε κάτι παρόμοιο, και ένας ειδικός σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού έπεφτε θύμα φάρσας από δύο πολύ έμπειρους φαρσέρ του εξωτερικού, είπαν: «Νομίζω θα συνέβαινε ό,τι και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα: θα ξεκινούσε έρευνα και θα προσπαθούσαν να εντοπίσουν αυτούς που έκαναν κάτι τέτοιο σε βάρος της χώρας. Ωστόσο, πιστεύω, και είμαι σχεδόν βέβαιος, ότι στη Ρωσία έχουμε πιο αυστηρές διαδικασίες και πρωτόκολλα ασφαλείας από ό,τι στην Ελλάδα. Αν οποιοσδήποτε από το εξωτερικό μπορεί να σας στείλει ένα email από Gmail και να κανονίσει συνομιλία με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν προβλήματα ασφαλείας. Και δεν το λέω μόνο σε σχέση με τη Ρωσία. Δεν νομίζω ότι η Ρωσία θεωρεί την Ελλάδα εχθρό, αλλά η Ουκρανία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την Ελλάδα ως εργαλείο εναντίον της Ρωσίας για την εξυπηρέτηση των δικών της στόχων».