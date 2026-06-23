Υπόθεση Αβραμόπουλου: Στο υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα με το ένταλμα σύλληψης

Το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, και προωθείται στη Βουλή.

Σκοπός να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής Δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι.

Υπόθεση Αβραμόπουλου: Αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή

Ο κ. Αβραμόπουλος καλείται να δώσει εξηγήσεις στη βελγική Δικαιοσύνη για την υπόθεση διαφθοράς Qatargate μέσω της ΜΚΟ Fight Impunity, ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να επικαλεστεί τη βουλευτική ασυλία και κάνει λόγο για απόλυτα αβάσιμο ζήτημα και ζητά πλήρη δικαστική έρευνα της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι, από την έναρξη της έρευνας για το Qatargate, ο ίδιος έχει απορρίψει κάθε υπόνοια παρατυπίας, επιμένοντας ότι όλες οι ενέργειές του ήταν απολύτως νόμιμες.

Υπόθεση Αβραμόπουλου: Το χρονικό

Κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αφορά σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο η βελγική Δικαιοσύνη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται στο παρελθόν να είχε κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές Αρχές για την υπόθεση Qatargate, χωρίς να το έχει πράξει.

Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια, εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο έκανε λόγο ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ελέγχεται από τη βελγική Δικαιοσύνη για τη συμμετοχή του ως επίτιμο μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της ΜΚΟ, Fight Impunity. Πρόκειται για μη κερδοσκοπική οργάνωση που ενεπλάκη στο Qatar Gate για το οποίο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων στον φερόμενο ως εγκέφαλο του πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι, την ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή και τον πρώην σύντροφο της και συνεργάτη του Παντσέρι, Φραντσέσκο Τζώρτζι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας υποστηρίζει ότι από τη συμμετοχή του στο διοικητικό συμβούλιο της εν λόγω οργάνωσης έλαβε συνολικά 75.000 ευρώ, τα οποία δήλωσε στο πόθεν έσχες του και υποβλήθηκε στη σχετική φορολογία. Παράλληλα, υποστηρίζει ο κ. Αβραμόπουλος, για τη συμμετοχή του στη ΜΚΟ έλαβε σχετική άδεια από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποτανθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ