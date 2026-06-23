ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Υπόθεση Αβραμόπουλου: Στο υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα με το ένταλμα σύλληψης

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή

The LiFO team
The LiFO team
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ QATARGATE Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Eurokinissi
0

Το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, και προωθείται στη Βουλή.

Σκοπός να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής Δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι.

Υπόθεση Αβραμόπουλου: Αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή

Ο κ. Αβραμόπουλος καλείται να δώσει εξηγήσεις στη βελγική Δικαιοσύνη για την υπόθεση διαφθοράς Qatargate μέσω της ΜΚΟ Fight Impunity, ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να επικαλεστεί τη βουλευτική ασυλία και κάνει λόγο για απόλυτα αβάσιμο ζήτημα και ζητά πλήρη δικαστική έρευνα της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι, από την έναρξη της έρευνας για το Qatargate, ο ίδιος έχει απορρίψει κάθε υπόνοια παρατυπίας, επιμένοντας ότι όλες οι ενέργειές του ήταν απολύτως νόμιμες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
Πολιτική

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ QATARGATE

Πολιτική / Αβραμόπουλος για Qatargate: «Δεν θα κάνω χρήση της βουλευτικής μου ασυλίας»

Ο πρώην Ευρωπαίος επίτροπος χαρακτηρίζει αβάσιμες τις αναφορές που επιχειρούν να τον συνδέσουν με την υπόθεση και προειδοποιεί ότι θα κινηθεί νομικά απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ QATARGATE

Πολιτική / Αβραμόπουλος για Qatargate: «Δεν θα κάνω χρήση της βουλευτικής μου ασυλίας»

Ο πρώην Ευρωπαίος επίτροπος χαρακτηρίζει αβάσιμες τις αναφορές που επιχειρούν να τον συνδέσουν με την υπόθεση και προειδοποιεί ότι θα κινηθεί νομικά απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του
THE LIFO TEAM
ΑΝΝΑ ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ EMAIL ΑΠΟΔΗΜΟΙ

Πολιτική / Διαρροή email αποδήμων: Φυλάκιση έως 20 μήνες στην Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και στους συγκατηγορούμενούς της

Το δικαστήριο που αναγνώρισε και στους τέσσερις κατηγορούμενους το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, έδωσε τριετή αναστολή στην έκτιση των ποινών
THE LIFO TEAM
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

Πολιτική / Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο Παρθενώνας, το posokanei, τα εργασιακά και η Μέση Ανατολή στο κυριακάτικο μήνυμά του

«Η δυτική όψη του Παρθενώνα αποκτά ξανά την πληρέστερη δυνατή μορφή της», ανέφερε στην αρχή του μηνύματός του και «έκλεισε» με ευχές για την Ημέρα του Πατέρα
THE LIFO TEAM
 
 