Υπογράφηκε η στρατηγική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας - Κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη-Μακρόν

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Γάλλου προέδρου στην Αθήνα.

Οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε δηλώσεις λίγο πριν από την υπογραφή διμερών συμφωνιών στρατηγικής σημασίας, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν περαιτέρω τον ρόλο Ελλάδας και Γαλλίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας και συνεργασίας.

Οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών:

Ο πρωθυπουργός, υποδεχόμενος τον Γάλλο πρόεδρο, τον ευχαρίστησε για τα όσα ανέφερε κατά την ομιλία του στο Προεδρικό Μέγαρο, επισημαίνοντας τη σημασία των ιστορικών δεσμών που ενώνουν τις δύο χώρες. Παράλληλα, τόνισε ότι η ελληνογαλλική σχέση ξεπερνά τις εκάστοτε συμφωνίες και αποτελεί διαχρονικό πυλώνα συνεργασίας.

«Πιστεύω πραγματικά αγγίξατε τις καρδιές όλων των συμπατριωτών μου και φυσικά αναδείξατε τους σταθερούς δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες νομίζω ξεπερνούν και τις συμφωνίες που συνάπτουμε.

Και η επίσκεψή σας εδώ πραγματικά έστειλε ένα σαφές μήνυμα, ότι αυτό που είπατε εχθές Ελλάς- Γαλλία – Συμμαχία είναι ένα αξίωμα το οποίο θα ισχύει πάντα και θα αποτελεί βασικό στοιχείο της συνεργασίας μας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό για τη φιλοξενία, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την παρουσία του στην Αθήνα μαζί με τη γαλλική αντιπροσωπεία. Αναφέρθηκε στη διαχρονική σχέση των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια αποκτά πιο σύγχρονο και ουσιαστικό χαρακτήρα.

Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ότι από το 2021 Ελλάδα και Γαλλία οικοδομούν σταθερά μια στενή συνεργασία, η οποία πλέον διευρύνεται με νέες συμφωνίες σε κρίσιμους τομείς, όπως η ενέργεια, η οικονομία, ο πολιτισμός και η καινοτομία, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τις δεσμεύσεις που είχε εκφράσει στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Είναι μία μακραίωνη φιλία και νομίζω ότι διαρκώς πλέον την μετατρέπουμε σε κάτι πιο σύγχρονο. Ήδη από το 2021 και με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χτίζουμε μία ουσιαστική στρατηγική εταιρική σχέση», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν και πρόσθεσε: «Εξάλλου θα υπογράψουμε και συμφωνίες για την ενέργεια, την οικονομία, τον πολιτισμό, την καινοτομία και πραγματικά γι αυτό αυτή η συνεργασία είναι τόσο σημαντικά».

Στη συνέχεια οι δύο ηγέτες υπέγραψαν τη στρατηγική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας-Γαλλίας.

Φωτογραφία: Eurokinissi

Υπεγράφησαν επίσης από τους αρμόδιους υπουργούς των δύο χωρών: