ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια το χαρακτήρα της Μουσουλμανικής Μειονότητας

Ανακοίνωση με αφορμή ανάρτηση από την Τουρκία, που αφορά τη Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη, εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Στην ανακοίνωσή του, το ελληνικό ΥΠΕΞ υπενθυμίζει τη θέση της Ελλάδας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον σεβασμό στις θρησκευτικές πεποιθήσεις και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, ενώ καταλήγει με ένα μήνυμα προς την Άγκυρα, τονίζοντας ότι ανακοινώσεις τέτοιου ύφους «δεν συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Υπενθυμίζουμε ότι η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής.

Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, ενεργεί εντός του πλαισίου που θέτει το Σύνταγμα, εφαρμόζει πλήρως τις σχετικές διατάξεις των διεθνών συμβάσεων προστασίας των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σέβεται απόλυτα και προστατεύει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, τα μέλη της οποίας ως Έλληνες πολίτες, απολαύουν πλήρους ισονομίας και ισοπολιτείας.

Επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις με ανάλογο περιεχόμενο ούτε δίκαιο παράγουν ούτε συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας».

