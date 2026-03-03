ΥΠΕΞ: «Η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν»

Καμία εμπλοκή της Ελλάδας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν υπάρχει, ξεκαθάρισε το υπουργείο Εξωτερικών, σε μια στιγμή που η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε ακραία κλιμάκωση.

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού, τόνισε κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών ότι «η Ελλάδα δεν συμμετέχει και δεν εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση κατά του Ιράν», ενώ χαρακτήρισε όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί «προληπτικά και βάσει πρωτοκόλλου».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην Κύπρο, με τη Ζωχιού να διευκρινίζει πως η ελληνική παρουσία έχει «καθαρά αμυντικό χαρακτήρα» και δεν συνιστά συμμετοχή σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Ιράν: Χιλιάδες αιτήματα επαναπατρισμού

Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, τα αιτήματα επαναπατρισμού Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή ανέρχονται σε «μερικές χιλιάδες». Από το Ιράν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αίτημα επαναπατρισμού, ενώ οι Έλληνες που βρίσκονται εκεί είναι λιγότεροι από 100.

Έχει ήδη ενεργοποιηθεί η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου, ενώ λειτουργούν 12 γραμμές έκτακτης ανάγκης για τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, σε διαρκή επαγρύπνηση βρίσκονται οι ελληνικές διπλωματικές αποστολές σε Τεχεράνη, Αμάν, Άμπου Ντάμπι, Βαγδάτη, Βηρυτό, Κουβέιτ, Ντόχα, Ριάντ, Μασκάτ, Τελ Αβίβ, Γενικό Προξενείο Ιεροσολύμων, Μανάμα (μέσω παράλληλης διαπίστευσης από Κουβέιτ).

Η βασική προϋπόθεση για την έναρξη επιχείρησης επαναπατρισμού είναι η αποκατάσταση της εναέριας κυκλοφορίας. Αυτή τη στιγμή, ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός σε Ισραήλ, Ιράν, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Μπαχρέιν. Ανοιχτός είναι μόνο σε Ιορδανία και Λίβανο.

«Πρόκειται για εμπόλεμη κατάσταση, ιδιαίτερα σύνθετη και με άγνωστη διάρκεια», ανέφερε η εκπρόσωπος, καλώντας τους Έλληνες πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των τοπικών αρχών και τις ανακοινώσεις των ελληνικών διπλωματικών αποστολών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ