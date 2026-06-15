ΥΠΕΞ: Χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - «Ενθαρρύνουμε τη συνέχιση της συνεργασίας»

Ανάρτηση έκανε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Πολλές είναι και οι διεθνείς αντιδράσεις, με τις χώρες να χαιρετίζουν τις πρόσφατες εξελίξεις.

Η ανάρτηση του ελληνικού ΥΠΕΞ για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

«Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη», ανέφερε το ΥΠΕΞ.

The restoration of unconditional freedom of navigation in the Strait of Hormuz, along with ongoing efforts aiming at lasting peace, security, and regional stability, are currently of paramount importance. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 15, 2026

«Ενθαρρύνουμε τη συνέχιση της συνεργασίας μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας», τονίζει.

«Η αποκατάσταση της άνευ όρων ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που αποσκοπούν στη διαρκή ειρήνη, την ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα, έχουν σήμερα πρωταρχική σημασία», αναφέρει.

Οι διεθνείς αντιδράσεις

Πολλές χώρες χαιρετίζουν την σύναψη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

«Πρόκειται για κρίσιμο βήμα προς την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, σύμφωνα με δελτίο Τύπου το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ, ευχαριστώντας με την ευκαιρία διάφορες χώρες για τον μεσολαβητικό ρόλο τους, ξεκινώντας από το Πακιστάν.

«Σκοπός θα είναι να δούμε τα επακόλουθα αυτής της συμφωνίας, την υποστήριξη του Λιβάνου, το διαρκές ξανάνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, και προφανώς τη σύναψη συμφωνίας για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και το πρόγραμμα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν», ανέφερε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Θα εξεταστούν επίσης «τρόποι και μέσα να διαφοροποιήσουμε τις οδούς της ενέργειας που εξάγεται από την περιοχή για να μειώσουμε την εξάρτησή μας» και κατά συνέπεια «τις συνέπειες (σ.σ. τυχόν νέας) κρίσης στη Μέση Ανατολή στις οικονομίες μας», συμπλήρωσε.

«Συγχαίρω τον πρόεδρο Τραμπ και τους μεσολαβητές από το Πακιστάν, το Κατάρ και αλλού που συνέβαλαν σε αυτή την αποφασιστική πρόοδο. Καλούσαμε εδώ και καιρό σε αποκλιμάκωση και αυτή ακριβώς είναι η πρόοδος που ελπίζαμε να δούμε», σχολίασε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

«Η προσοχή πρέπει τώρα να στραφεί στην πλήρη εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης για να είναι εγγυημένο πως θα ανοίξει ξανά το στενό και ότι θα παραμείνει πλήρως και μόνιμα ανοικτό, καθώς και ότι θα υπάρξει οριστικοποίηση των λεπτομερειών της συμφωνίας για το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας», πρόσθεσε.

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε σε μήνυμά του μέσω X την «ανάγκη να αποφευχθεί κάθε ρητορική, κάθε πρόκληση και κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να επιδεινώσει τις εντάσεις την περίοδο ως την υπογραφή της συμφωνίας» και να υπάρχει «επαγρύπνηση εναντίον πιθανών ενεργειών δολιοφθοράς».