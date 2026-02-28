ΥΠΕΞ: Ενεργοποιήθηκε η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων - Τι να κάνουν οι Έλληνες πολίτες στη Μέση Ανατολή

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε, σήμερα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, το υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιθέσεις Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν.

Το υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, ώστε να παρασχεθεί προξενική συνδρομή σε όσους έχουν ανάγκη, ενώ οι ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις επίμαχες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή.

Μάλιστα, έχουν απευθύνει έκκληση προς τους Έλληνες πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να βρίσκονται σε επαφή με τις πρεσβείες και τα προξενεία. Εφόσον απαιτηθεί, θα υπάρχει συντονισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών:

«Η ελληνική Κυβέρνηση παρακολουθεί στενά και με ανησυχία τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, ώστε να παρασχεθεί προξενική συνδρομή σε όσους έχουν ανάγκη, ενώ οι ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις επίμαχες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή.

Καλούμε τους Έλληνες πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να βρίσκονται σε επαφή με τις πρεσβείες και τα προξενεία μας. Εφόσον απαιτηθεί, θα υπάρχει συντονισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού.

Ιδιαίτερη μέριμνα αποδίδουμε στη διασφάλιση της προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με Υπουργούς Εξωτερικών συμμάχων χωρών για τα τεκταινόμενα. Είναι κοινός τόπος ότι ο έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος, ώστε να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή.

Η προστασία του άμαχου πληθυσμού, καθώς και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών οφείλει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα.

Όλα τα συναφή θέματα θα απασχολήσουν την έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ σήμερα το απόγευμα».

Η ταξιδιωτική οδηγία του ΥΠΕΞ

Σε χθεσινή ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε:

«Το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συνιστά στους Έλληνες πολίτες την αποφυγή επισκέψεων, εκτός των απολύτως απαραίτητων, στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν».

Έκτακτη συνεδρίαση ΚΥΣΕΑ μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Μετά τις τελευταιες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σήμερα στις 18:30 θα πραγματοποιηθει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου.

Υπενθυμίζεται πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εξαπέλυσαν πλήγματα στο Ιράν, όπου ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα και σε πολλές άλλες πόλεις, έπειτα από εβδομάδες απειλών για στρατιωτική επέμβαση.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο στόχος της κοινής επιχείρησης είναι η «εξάλειψη των άμεσων απειλών από πλευράς του καθεστώτος» του Ιράν. Ωστόσο πρόσθεσε, απευθυνόμενος στους Ιρανούς, ότι «η ώρα της ελευθερίας σας είναι πολύ κοντά», σε διάγγελμά του από την κατοικία του στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου από την πλευρά του, εκτίμησε ότι η κοινή στρατιωτική επιχείρηση «θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει στα χέρια του την τύχη του». «Έχει έρθει η ώρα για όλα τα στρώματα του λαού στο Ιράν (...) να απομακρύνουν τον ζυγό της τυραννίας», για ένα «ελεύθερο και ειρηνικό Ιράν", συμπλήρωσε.

Η ενημέρωση από την πρεσβεία της Ελλάδας στο Ισραήλ

Η πρεσβεία της Ελλάδας στο Ισραήλ αναφέρει σε ανάρτησή της:

«Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας, η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ισραήλ καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος, πλησίον καταφυγίου, και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ είναι, επί του παρόντος, κλειστός και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ben Gurion.

Οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Ισραήλ παρακαλούνται να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Σε περίπτωση ανάγκης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης της Πρεσβείας στο +972 546817282, καθώς και στο τηλέφωνο +972 504564532

Επίσης, παρακολουθείτε τους λογαριασμούς της Πρεσβείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».