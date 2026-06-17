Υπέρ της συμπόρευσης ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ η Λούκα Κατσέλη: «Αργά ή γρήγορα θα υπάρξει ανάγκη μίας συνεργασίας»

Η Λούκα Κατσέλη τάχθηκε υπέρ μιας μελλοντικής συνεργασίας ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ, υποστηρίζοντας ότι εκείνο που κρίνει πως θα ήταν γόνιμο να συμβεί, είναι «να προλαμβάνουμε τις καταστάσεις» και όχι να «τις διαχειριζόμαστε όταν ξεσπούν».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Morning Point» το πρωί της Τετάρτης 17 Ιουνίου, η πρώην υπουργός υπογράμμισε αρχικά, ότι: «Υπάρχουν πολλές παθογένειες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από οποιαδήποτε κυβέρνηση οποιουδήποτε ιδεολογικού προσανατολισμού».

Μεταξύ άλλων, η Λούκα Κατσέλη ανέφερε, πως: «Ήμουν χρόνια στο ΠΑΣΟΚ, μετά ανεξάρτητη και από το 2012 και μετά αποφάσισα να μη συμμετέχω σε έναν κομματικό μηχανισμό -κόμμα- έτσι ώστε να μπορώ να έχω τη δυνατότητα να εκφράζω τις απόψεις μου. Αυτή τη στιγμή είναι ζήτημα πολιτικών. Άρα η σκέψη μας πρέπει να είναι πώς μπορεί να φτιαχτεί το πολιτικό όχημα.

Κοιτάξτε, η δική μου άποψη ήταν και παραμένει, -μια συμπόρευση των δύο [ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ]. Θα χρειαστεί να γίνει ούτως ή άλλως. Το ερώτημα είναι εάν θα υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Με τα σημερινά δεδομένα, όχι. Άρα θα αναγκαστούν τα κόμματα -εάν δοθεί εντολή στο δεύτερο κόμμα όποιο και να είναι αυτό- εντολή ανασχηματισμού κυβέρνησης. Άρα θα πρέπει να γίνει προσέγγιση. Γιατί να μην προετοιμαστεί αυτή η προσέγγιση νωρίς, και η συμπόρευση αυτή να γίνει με όποιο καλύτερο τρόπο υπάρχει;».

«Το βλέπουμε μπροστά μας, δεν προλαμβάνουμε καταστάσεις. Διαχειριζόμαστε κρίσεις όταν ξεσπάνε… Αφού το ξέρουμε ότι γρήγορα ή αργά, θα υπάρξει ανάγκη μίας συνεργασίας».

